Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...
Fenerbahçe eski hocası Mourinho'nun Real Madrid'e geçmesiyle birlikte gözler Arda Güler ile olan ilişkisine çevrildi.
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Fenerbahçe eski hocası Mourinho'nun Real Madrid'e geçmesiyle birlikte gözler Arda Güler ile olan ilişkisine çevrildi.
Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho İspanya'da yayın yapan El Chiringuito'ya verdiği röportajda milli futbolcu Arda Güler'e dair dikkat çeken açıklamalara yer verdi.
Jose Mourinho, İspanya'da yayın yapan El Chiringuito'ya verdiği röportajda bu sezonun transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
Mourinho'nun transfer ve Arda Güler'e dair açıklamaları şöyle:
-İlk imzaladığımız oyunculara bakın. Dumfries ve Konate. İki harika oyuncuya da saygı duyarak söylüyorum ama bunlar insanları heyecanlandıran ve sosyal medyayı alevlendiren türden transferler değil. Ama onlara ihtiyacımız vardı. Her zaman bu yönde ilerledik, hiçbir şey istemeden, işler sorunsuz bir şekilde aktı.
-Arda Güler'i çok seviyorum.
Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda kariyerinizi bitiriyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak bitirebilirsiniz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek.
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