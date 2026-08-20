Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

-İlk imzaladığımız oyunculara bakın. Dumfries ve Konate. İki harika oyuncuya da saygı duyarak söylüyorum ama bunlar insanları heyecanlandıran ve sosyal medyayı alevlendiren türden transferler değil. Ama onlara ihtiyacımız vardı. Her zaman bu yönde ilerledik, hiçbir şey istemeden, işler sorunsuz bir şekilde aktı.