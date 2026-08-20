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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

Fenerbahçe eski hocası Mourinho'nun Real Madrid'e geçmesiyle birlikte gözler Arda Güler ile olan ilişkisine çevrildi.

#1
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho İspanya'da yayın yapan El Chiringuito'ya verdiği röportajda milli futbolcu Arda Güler'e dair dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

#2
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

Jose Mourinho, İspanya'da yayın yapan El Chiringuito'ya verdiği röportajda bu sezonun transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

#3
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

Mourinho'nun transfer ve Arda Güler'e dair açıklamaları şöyle:

#4
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

-İlk imzaladığımız oyunculara bakın. Dumfries ve Konate. İki harika oyuncuya da saygı duyarak söylüyorum ama bunlar insanları heyecanlandıran ve sosyal medyayı alevlendiren türden transferler değil. Ama onlara ihtiyacımız vardı. Her zaman bu yönde ilerledik, hiçbir şey istemeden, işler sorunsuz bir şekilde aktı.

#5
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

-Arda Güler'i çok seviyorum.

#6
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Mourinho'nun Arda Güler sözleri şaşkınlık oluşturdu...

Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda kariyerinizi bitiriyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak bitirebilirsiniz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek.

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