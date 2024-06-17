2024-06-17 10:19:50 İndirimler listesinde neler var? Tarım Kredi'de bayram fırsatları
Saray Prestij Gofret Çikolata Sütlü Fındıklı 125 G
Saray Prestij Gofret Çikolata Sütlü Fındıklı 125 G
Ender Şokito Çikolata Sütlü Fındıklı 250 G
Eti Fındıklı Çikolata Fındık Kremalı 300 G
Konak Hanımefendi Sütlü Çikolata Antep Fıstıklı / Fındıklı 300 G
Ender Mini Kare Çikolata Sütlü 250 G
Evliya Premium Çikolata Madlen Sütlü 250 G
Tayaş Macaron Karışık 500 G
Tarım Kredi Birlik Lokum Sade 500 G
Konak Nougat Nuga Fındıklı&Susamlı 400 G
Tayaş Dolgulu Yumuşak Şeker Çeşitleri 500 G
Oylum Gofret Çeşitleri 400 G
Tarım Kredi Birlik Parmak Sucuk Dana Eti Isıl İşlem Görmüş 300 G
Tayaş Orient Mix Sütlü Çikolin Pirinç Patlaklı 500 G
Evliya Jöley Meyveli Jöle Meyve Aromalı 350 G
Tarım Kredi Birlik Dana Eti Kıyma 400 G
Bakpiliç/Keskinoğlu Bütün Donuk Piliç Kg
Tarım Kredi Birlik Donuk Limonata 585 G
Superfresh Milföy Hamuru 20 Adet 1 Kg
Tarım Kredi Birlik Elit Limon Kolonyası 1 L
Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı Org. Bambu Özlü 40 Rulo
Tarım Kredi Birlik Elit Kolonya Çeşitleri 400 Ml
Elit Limon Kolonyası 400 Ml
Tarım Kredi Elit Peçete 200 Yaprak
Tarım Kredi Birlik Elit Dev Kağıt Havlu 1 Dev Rulo = 3 Normal Rulo
Tarım Kredi Birlik Elit Kağıt Havlu 2 Katlı 6 Rulo
Tarım Kredi Birlik Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L
Tarım Kredi Birlik Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı Limonlu 4000 Ml
Tarım Kredi Birlik Elit Yüzey Temizleyici Çeşitleri 1500 Ml
Tarım Kredi Birlik Elit Limonlu Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 Ml
Tarım Kredi Birlik Elit Banyo/Mutfak Sprey Temizleyici 1000 Ml
Tarım Kredi Birlik Elit Sıvı Krem Çeşitleri 750 Ml
Tarım Kredi Birlik Elit Platin Bulaşık Makinesi Tableti 33 Tablet
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