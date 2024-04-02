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İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

2024-04-02 11:15:10
İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 4 Nisan günü elektrikli bisikletle beraber birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.

#1
Foto - İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

A101’de bu hafta, kilitli ve taşınabilir batarya ile evde kolay şarj imkânı ile dikkat çeken Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 14.990 TL’ye satışa sunulacak.

#2
Foto - İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

SAMSUNG 58CU7000 58” 4K CRYSTAL UHD TV 23.499 TL, PHILIPS 50PUS760850'' UHD SMART LED TV 15.999 TL, ONVO 42OV6000F 42''FULL HD ANDROID 13 SMART LED TV 6.799 TL, ONVO 32OV6000H 32'' HD READY ANDROID 13 SMART LED TV 4.799 TL’lik fiyatla satışta olacak.

#3
Foto - İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 15.499 TL, SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL, REGAL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı 5.299 TL, GOODWEST Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.599 TL’lik fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.

#4
Foto - İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

Omix X5 Telefon 4.799 TL, GTC Akıllı Saat 599 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 2.199 TL, SELDUR Ampul 24w 129 TL fiyatıyla mağazalarda yerini alacak. OPPO Bt Kulaklık Enco Buds 2 479 TL ve PIRANHA 2210 Bluetooth Kulaklık 279 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. ARZUM AR1111 Starry El Blender Seti 1.199 TL, KIWI KSPG4812 Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL, KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü 139 TL, SCHAFER Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL, SUNNY Cyclone Süpürge Excellence V+ 2.199 TL, KIWI KSW 3010 Elde Dikiş Makinesi 159 TL, SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 269 TL, SCHAFER Kraft Saç Kurutma Makinesi 499 TL, APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti 439 TL, APRILLA AFM 2891 Sporcu Masaj Aleti 599 TL, KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL’ye A101 mağazalarında satışa sunulacak.

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