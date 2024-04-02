İndirim fırtınası başlıyor! A101’e beklenen ürün geldi

Omix X5 Telefon 4.799 TL, GTC Akıllı Saat 599 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 2.199 TL, SELDUR Ampul 24w 129 TL fiyatıyla mağazalarda yerini alacak. OPPO Bt Kulaklık Enco Buds 2 479 TL ve PIRANHA 2210 Bluetooth Kulaklık 279 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak. ARZUM AR1111 Starry El Blender Seti 1.199 TL, KIWI KSPG4812 Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL, KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü 139 TL, SCHAFER Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL, SUNNY Cyclone Süpürge Excellence V+ 2.199 TL, KIWI KSW 3010 Elde Dikiş Makinesi 159 TL, SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 269 TL, SCHAFER Kraft Saç Kurutma Makinesi 499 TL, APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti 439 TL, APRILLA AFM 2891 Sporcu Masaj Aleti 599 TL, KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL’ye A101 mağazalarında satışa sunulacak.