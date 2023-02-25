'İnanılmaz bir şey' dedi ve açıkladı! Deprem sonrası ortaya çıktı

"TUBİTAK PROJE ÇAĞRISI YAPTI" Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Deprem sonrası TUBİTAK proje çağrısı yaptı. Proje ekibi olarak, yola çıktık. Yola 8 kişi çıktık. Bizim Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden iki projemiz kabul oldu. İnşaat Bölümü'nden de bir projemiz kabul oldu. İlk durağımız Defne oldu. Hemen drone uçurup duruma baktık. Ardından Amik Gölü'ne gittik. Gölün daha da çöktüğünü, çökmeyi sağlayan fayların olduğunu gördük. Daha sonra Kırıkhan bölgesine doğru hareket ettik. Kırıkhan'da aktif fayları çizdik, haritaladık. Ertesi gün İskenderun'u çalıştık, oradan Nurdağı'na gittik. Nurdağı'ndan Samandağ'a döndük. Samandağ'ın Akdeniz'e giren kısmı fayın en ucu oluyor. Proje çerçevesinde merakımız şuydu aslında; bütün fayları haritalamak, faylar nasıl gidiyor? Fay nereye kadar kırıldı? Yüzey nereye kadar kırıldı? Nereden çıktı gitti? Bunu anlamaktı. Fakat Samandağ'da fayın tam bittiği sönmeye başladığı yere doğru olduğumuzu anladık. Orada fay sönümlenmişti. Çok klasik yüzey kırıkları göremedik. Biraz açılmalı, biraz deformasyonlu, yıkımın o hat üzerinde yoğunlaştığı zonu gördük. Fay buraya kadar kırdı diyebiliriz, son 6.3'lük depremlerle de bu kırılma tamamlanmış ve olmuş olabilir. Ekibimizin biri tekrar oraya döndü" dedi.