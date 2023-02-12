İlk kez kullanılacak! Hatay'a gidiyor

Şirket yetkilisinin konuya ilişkin açıklamasında, yüzer yaşam kentlerinin lojistik ya da karasal altyapı gerektirmediğinden anında kullanıma hazır olduğunu belirterek, "Yüzer yaşam kentleri, tüm hava koşullarına ve doğal afetlere dayanıklı ve kendine yeten yüzer konaklama ve acil yardım gemileridir. Karadeniz Holding olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir an evvel hizmet verebilmek amacıyla tüm varlık ve enerjimizi bu projeye odakladık. Tamamen bedelsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu projenin amacı, zaten büyük bir yıkım yaşamış vatandaşlarımıza zaman kaybetmeden güvenli bir liman sağlayabilmek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Karadeniz Holding filosundaki bir Ro-Ro gemisi Emre Bey'in, Ulaştırma Bakanlığı'nın talimat ve koordinasyonları çerçevesinde İstanbul-İskenderun arasında lojistik destek ve yardım sağlamak için görevlendirildiği öğrenildi. Kaynak: Dünya Gazetesi