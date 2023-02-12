2023-02-12 09:08:54 İlk kez kullanılacak! Hatay'a gidiyor
Karadeniz Holding, 3. 000 kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay-İskenderun'a gönderiyor. Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Karadeniz Lifeship Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye insani yardım sağlamak amacıyla iki acil yardım gemisi süratle bölgeye gönderilecek.