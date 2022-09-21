2022-09-21 20:26:34 İlham Aliyev'den çok net mesaj: Hiçbir girişim bizi durduramaz
Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın kentini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu. Umarım bu sonunda onlara bir ders olur çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz" diye konuştu.