İlham Aliyev'den çok net mesaj: Hiçbir girişim bizi durduramaz

"Biz, hiçbir zaman buna fırsat tanıyamayız. Ermenistan'ı defalarca bu işlerden vazgeçmesi için uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu. Umarım bu sonunda onlara bir ders olur çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Biz kendi toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz.