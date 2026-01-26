  • İSTANBUL
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi
IHA Giriş Tarihi:

Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü.

#1
Foto - Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

#2
Foto - Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

#4
Foto - Ilgaz'ın kar ruloları büyüledi

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

