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Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

2023-11-19 18:21:18
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

#2
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Kar yağışı ile kayak merkezi ve çevresindeki ormanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Öte yandan Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

#4
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

#6
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

#7
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

#8
Foto - Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

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