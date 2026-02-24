  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

CHP iki dönemdir İstanbul'a çivi çakmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümeti mega kente dev müjdeyi duyurdu.

#1
Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'ne sağlanan finansmana ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla ön mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu, "Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

#3
Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK - Projenin güzergahına yönelik bilgi veren Uraloğlu, "Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, hat ile Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığının rahatlayacağını, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti.

#4
Foto - CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

"LOJİSTİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK" - Hattın 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Proje kapsamında uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz."

