CHP trene bakar gibi bakıyor! Hükümetten İstanbul'a müjde

Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla ön mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu, "Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı. Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini bildirdi.