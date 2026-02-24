Milyarder sapığın karanlık arşivi ortaya çıktı: Epstein'in gizli depoları ifşa oldu
Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmak suçundan yargılanırken şüpheli bir şekilde ölen milyarder Jeffrey Epstein’in, skandalın kilit belgelerini ve özel görüntülerini ABD genelindeki gizli depolarda sakladığı ortaya çıktı. İngiliz basınının ulaştığı belgeler; FBI’ın dokunmadığı bu depolarda, dünya liderlerinden Hollywood yıldızlarına kadar uzanan "müşteri listesi"ne dair bugüne kadar görülmemiş kanıtların olabileceğini gösteriyor.