Milyarder sapığın karanlık arşivi ortaya çıktı: Epstein'in gizli depoları ifşa oldu

The Telegraph'ın incelediği arama emirleri, ABD makamlarının bu depolara baskın düzenlemediğini ortaya koydu ve bu nedenle depolarda Epstein ve bağlantılı kişilerle ilgili daha önce görülmemiş kanıtların bulunabileceği ihtimali gündeme geldi. Bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdi. Gazetenin ulaştığı e-postalar ve finans kayıtları, söz konusu depolarda hassas içerikli materyaller bulunmuş olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Epstein'in ölümünden önce ABD ve Fransa'da beş büyük mülke sahip olmasına ve bu mülklerde geniş depolama alanları bulunmasına rağmen neden harici depo kiraladığına dair netlik bulunmuyor. Belgelerde, Epstein'in 2000'li yılların ortasında evine yapılacak bir polis baskını konusunda uyarıldığı izlenimini veren bilgiler sonrası bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği görüldü. Özel dedektifler bu işlemler için on binlerce dolar ödeme aldı ve ayrıca New York'ta gizli depo açmaları için görevlendirildi.