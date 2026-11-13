Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Trablusşam ile Türkiye arasındaki tarihi yakınlığa işaret eden Erdoğan, kentte halkın kendilerine gösterdiği ilginin bu bağların canlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Erdoğan, ziyaret ettikleri Mevlevihane'nin Türkiye'deki Mevlevi geleneğiyle ve Konya gibi şehirlerle bağlantılı tarihi bir mekan olduğunu belirterek şunları aktardı: "Gerçekten akrabalarımızın, dostlarımızın mekanları, yerleri. O yakınlığı yerinde görmek, belki bu vesileyle Türkiye'deki vatandaşlarımıza da buraları hatırlatmak... Trablus'u belki bir Saraybosna gibi bir Balkan şehri gibi bizim şehrimiz gibi görebiliriz. İnsanların bize hasretle muhabbet beslediği yerler." Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgeye ulaşım imkanlarının gelişmesini temenni ettiklerini de dile getiren Erdoğan, Trablusşam'a kara yolu ve trenle ulaşılabilecek bir döneme girilmesini umut ettiklerini, kentte yakında açılması planlanan havalimanına uçakların inmeye başlayacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'den Trablusşam'a turizm ve iş amacıyla ziyaretlerin artabileceğini belirterek, kentin tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliğiyle ilgi çekici bir yer olduğunu vurguladı. Trablusşam veya Beyrut üzerinden Arap dünyasına ve Orta Doğu'ya açılmak isteyen Türk iş insanlarının da bölgeye gelebileceğini kaydeden Erdoğan, ziyaretlerinin bu ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını diledi.