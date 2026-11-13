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Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

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AA Giriş Tarihi:

Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Lübnan'ın Trablusşam kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Mevlevihane'yi ziyaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan terör devleti İsrail'e kötü haberi verdi.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

"Türkiye, Lübnan'ın refahını, istikrarını ve barışını istiyor" diyen Erdoğan "(İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal faaliyetleri) Türkiye kabul edilebilir bulmuyor. Bunların sona ermesi için bütün uluslararası diplomatik çabalara sonuna kadar destek vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Mevlevihane ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdoğan, Lübnan ziyaretinin başlangıç noktasının Trablusşam olduğunu belirterek, kentten gelen davetlerin çeşitli nedenlerle ertelenmesinin ardından ziyaretin nihayet gerçekleştiğini söyledi. Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı'nın yanı sıra dini temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve diğer yetkililerle bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini ifade etti. Başkent Beyrut'ta iş insanları ve Türk kurumlarında görev yapan kişilerle de görüştüklerini kaydeden Erdoğan, toplantılarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ilişkilere verdiği önemi anlattıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgenin geleceği açısından taşıdığı öneme değindiklerini belirtti.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Trablusşam ile Türkiye arasındaki tarihi yakınlığa işaret eden Erdoğan, kentte halkın kendilerine gösterdiği ilginin bu bağların canlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Erdoğan, ziyaret ettikleri Mevlevihane'nin Türkiye'deki Mevlevi geleneğiyle ve Konya gibi şehirlerle bağlantılı tarihi bir mekan olduğunu belirterek şunları aktardı: "Gerçekten akrabalarımızın, dostlarımızın mekanları, yerleri. O yakınlığı yerinde görmek, belki bu vesileyle Türkiye'deki vatandaşlarımıza da buraları hatırlatmak... Trablus'u belki bir Saraybosna gibi bir Balkan şehri gibi bizim şehrimiz gibi görebiliriz. İnsanların bize hasretle muhabbet beslediği yerler." Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgeye ulaşım imkanlarının gelişmesini temenni ettiklerini de dile getiren Erdoğan, Trablusşam'a kara yolu ve trenle ulaşılabilecek bir döneme girilmesini umut ettiklerini, kentte yakında açılması planlanan havalimanına uçakların inmeye başlayacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'den Trablusşam'a turizm ve iş amacıyla ziyaretlerin artabileceğini belirterek, kentin tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliğiyle ilgi çekici bir yer olduğunu vurguladı. Trablusşam veya Beyrut üzerinden Arap dünyasına ve Orta Doğu'ya açılmak isteyen Türk iş insanlarının da bölgeye gelebileceğini kaydeden Erdoğan, ziyaretlerinin bu ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını diledi.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Bölgenin yeni bir döneme girdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki kurumlarının ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. TİKA'nın desteğiyle restore edilen Mevlevihane'nin yeniden hizmet vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün de Trablusşam'da ve Beyrut'ta faaliyetlerine devam ettiğini aktardı. Erdoğan, "Burada Türkiye'yi temsil eden ekiplerimize de vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada çok güzel ağırlayan, bu Mevlana'nın emanetini taşıyan Müslüm Bey başta olmak üzere onun ailesine teşekkür ediyoruz." dedi. Ziyaretin bölge barışına katkı sağlamasını temenni eden Erdoğan, "Bu hasretleri çok uzatmamak, bu ilişkileri, birliktelikleri artırmak lazım." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Lübnan halkına mesajı sorulan Bilal Erdoğan, "Türkiye Lübnan'ın refahını, istikrarını, barışını istiyor." cevabını verdi. Lübnan'ın güneyindeki İsrail’in işgal faaliyetlerini Türkiye'nin kabul edilebilir bulmadığını belirten Erdoğan, "Bunların sona ermesi için bütün uluslararası diplomatik çabalara Türkiye sonuna kadar destek vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Gazze'de Filistinlilerin sesi olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerindeki adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı durduğunu, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için çaba gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Lübnan'ın kendi halkının yönetiminde, dış müdahalelere kapalı ve kendi kaderini tayin eden bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın ekonomik açıdan güçlenmesi için de her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

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Foto - Bilal Erdoğan İsrail'e kötü haberi verdi

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, TİKA tarafından restore edilen Trablusşam Mevlevihanesi'ni gezdi. Ziyaret kapsamında semazen gösterisi düzenlenirken, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul ve TİKA Beyrut Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir'in yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Muhammed Veysel Vural da ziyarete katıldı. Kentteki Büyük Mansuri Camisi'ndeki cuma namazı sonrası da açıklamalarda bulunan Erdoğan, bölge insanının yoğun ilgisi üzerine birlik ve beraberlik mesajı verdi. Erdoğan, "Bizi bu kadar büyük muhabbetle ağırladığınız için Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetinizi böyle gösterdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun." dedi.

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