Uzayda tek bir patlama dünyayı felç edebilir! Bilim insanlarının simülasyonunda korkutan sonuç
ABD'deki iki üniversitenin bilim insanları, Dünya'nın yüzlerce kilometre üzerinde meydana gelebilecek nükleer bir patlamanın sonuçlarını bilgisayar ortamında canlandırdı. Ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı! Araştırmaya göre 1 megatonluk tek bir patlama, alçak Dünya yörüngesindeki uyduların yaklaşık yüzde 98'ini yalnızca bir hafta içinde devre dışı bırakabilir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde iletişimden bankacılığa, navigasyondan hava tahminlerine kadar günlük hayatın vazgeçilmez sistemleri büyük tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.