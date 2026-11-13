Uzayda tek bir patlama dünyayı felç edebilir! Bilim insanlarının simülasyonunda korkutan sonuç

BANKACILIKTAN ULAŞIMA KADAR HER ALAN ETKİLENEBİLİR Uyduların yaygın biçimde devre dışı kalması durumunda özellikle şu alanlarda ciddi aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor:  İletişim: Uydu üzerinden sağlanan haberleşme ve internet hizmetlerinde kesintiler. Ulaşım: GPS ve diğer uydu navigasyon sistemlerine bağlı hizmetlerde sorunlar. Bankacılık: Uydu zamanlama verilerinden yararlanan finansal altyapılarda aksaklıklar. Meteoroloji: Hava tahminleri ve afetlerin uydu üzerinden takip edilmesinde güçlükler. Güvenlik: Askeri haberleşme, keşif ve gözetleme sistemlerinde kapasite kaybı. Ancak bütün bu hizmetlerin aynı anda tamamen durması kesin bir sonuç olarak değerlendirilmiyor. Etkilerin boyutu, hangi uyduların zarar gördüğüne ve alternatif altyapıların kullanılabilirliğine bağlı olacak.