İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak
Hazar denizindeki Absheron gaz sahasında üretiimi yapılan rezervle ilgili ortak karar alındı. Doğalgaz Türkiye'ye akacak ve oradan Avrupa'ya taşınacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hazar denizindeki Absheron gaz sahasında üretiimi yapılan rezervle ilgili ortak karar alındı. Doğalgaz Türkiye'ye akacak ve oradan Avrupa'ya taşınacak.
Fransız sermayeli küresel enerji oyuncusu TotalEnergies ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve XRG, Azerbaycan’daki Absheron doğal gaz kondensat sahasının tam geliştirilmesi için nihai yatırım kararı (FID) aldı.
TotalEnergies’in yüzde 35 hisse ile işletmecisi olduğu, Hazar Denizi’nde, Bakü’nün 100 km güneydoğusunda yer alan Abşeron sahasında SOCAR yüzde 35, XRG ise yüzde 30 paya sahip. Üçlünün sahip olduğu bu sahanın 140 milyar metreküp (Gm3) geri kazanılabilir rezerv içerdiği hesaplanıyor.
Sahadaki yıllık 1.5 milyar metreküp ve günlük 12.000 varil kondensat kapasitesine sahip ilk geliştirme aşaması 2023 yılında üretime alındı. Abşeron sahasının tam olarak geliştirilmesiyle, sahanın toplam üretimi yıllık 6 milyar metreküp ve günlük 47.000 varil kondensat seviyesine ulaşacak.
Sahadaki yatırım sonrası yeni üretim planının 2029 yılında başlaması kararlaştırıldı. TotalEnergies, SOCAR ve XRG ortaklığının Absheron sahasında yapacağı üretim Azerbaycan iç piyasasının yanı sıra Azerbaycan’ı Avrupa gaz pazarına bağlayan mevcut gaz altyapısı üzerinden Türkiye’ye ihraç edilecek.
Absheron sahasındaki doğal gaz, dört denizaltı kuyusundan üretilecek. Elde edilecek gaz, gelişmiş otomasyon çözümleriyle donatılmış bir boru hattı aracılığıyla kıyıya taşınacak.
Ürün kıyıda yer alan ve enerji tüketimini ile sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek üzere tasarlanmış yeni, tamamen elektrikli bir tesiste işlenecek. Sonuç olarak, projenin kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyon yoğunluğu 4 kg CO2e/boe’den daha düşük olacak.
TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Pouyanné, “Hazar Denizi'ndeki en büyük doğalgaz keşiflerinden birinin üretim potansiyelini tam olarak gerçekleştirecek olan Absheron sahasının tam geliştirme çalışmalarının başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.Patrick Pouyanné “Stratejimiz doğrultusunda, Absheron sahasının tam geliştirilmesi, yerel ve uluslararası pazarlara uzun vadeli doğalgaz tedarikini sağlayacak ve bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunacak düşük maliyetli, düşük emisyonlu bir projedir” diye konuştu. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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