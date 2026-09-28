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İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

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İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Hazar denizindeki Absheron gaz sahasında üretiimi yapılan rezervle ilgili ortak karar alındı. Doğalgaz Türkiye'ye akacak ve oradan Avrupa'ya taşınacak.

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Fransız sermayeli küresel enerji oyuncusu TotalEnergies ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve XRG, Azerbaycan’daki Absheron doğal gaz kondensat sahasının tam geliştirilmesi için nihai yatırım kararı (FID) aldı. 

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

TotalEnergies’in yüzde 35 hisse ile işletmecisi olduğu, Hazar Denizi’nde, Bakü’nün 100 km güneydoğusunda yer alan Abşeron sahasında SOCAR yüzde 35, XRG ise yüzde 30 paya sahip. Üçlünün sahip olduğu bu sahanın 140 milyar metreküp (Gm3) geri kazanılabilir rezerv içerdiği hesaplanıyor. 

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Sahadaki yıllık 1.5 milyar metreküp ve günlük 12.000 varil kondensat kapasitesine sahip ilk geliştirme aşaması 2023 yılında üretime alındı. Abşeron sahasının tam olarak geliştirilmesiyle, sahanın toplam üretimi yıllık 6 milyar metreküp ve günlük 47.000 varil kondensat seviyesine ulaşacak.

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Sahadaki yatırım sonrası yeni üretim planının 2029 yılında başlaması kararlaştırıldı.  TotalEnergies, SOCAR ve XRG ortaklığının Absheron sahasında yapacağı üretim Azerbaycan iç piyasasının yanı sıra Azerbaycan’ı Avrupa gaz pazarına bağlayan mevcut gaz altyapısı üzerinden Türkiye’ye ihraç edilecek. 

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Absheron sahasındaki doğal gaz, dört denizaltı kuyusundan üretilecek. Elde edilecek gaz, gelişmiş otomasyon çözümleriyle donatılmış bir boru hattı aracılığıyla kıyıya taşınacak. 

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

Ürün kıyıda yer alan ve enerji tüketimini ile sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek üzere tasarlanmış yeni, tamamen elektrikli bir tesiste işlenecek. Sonuç olarak, projenin kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyon yoğunluğu 4 kg CO2e/boe’den daha düşük olacak. 

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Foto - İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak

TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Pouyanné, “Hazar Denizi'ndeki en büyük doğalgaz keşiflerinden birinin üretim potansiyelini tam olarak gerçekleştirecek olan Absheron sahasının tam geliştirme çalışmalarının başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.Patrick Pouyanné “Stratejimiz doğrultusunda, Absheron sahasının tam geliştirilmesi, yerel ve uluslararası pazarlara uzun vadeli doğalgaz tedarikini sağlayacak ve bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunacak düşük maliyetli, düşük emisyonlu bir projedir” diye konuştu.  KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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