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Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

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Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen ve tüm ülkenin odak noktası haline gelen dev fon soruşturmasında şaşırtıcı bir hukuki hamle gerçekleştirilerek aralarında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin bulunduğu toplam 106 kişi ve kuruluş hakkındaki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirmeleri ve bildirimleri doğrultusunda alınan bu karar, piyasalardaki hareketliliği daha da artırırken soruşturmanın seyri merakla takip ediliyor. Anormal fiyat artışları ve yüksek tutarlı para transferleri nedeniyle başlatılan incelemedeki bu ani yumuşama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

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Foto - Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

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Foto - Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

İlgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

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