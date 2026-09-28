Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen ve tüm ülkenin odak noktası haline gelen dev fon soruşturmasında şaşırtıcı bir hukuki hamle gerçekleştirilerek aralarında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin bulunduğu toplam 106 kişi ve kuruluş hakkındaki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirmeleri ve bildirimleri doğrultusunda alınan bu karar, piyasalardaki hareketliliği daha da artırırken soruşturmanın seyri merakla takip ediliyor. Anormal fiyat artışları ve yüksek tutarlı para transferleri nedeniyle başlatılan incelemedeki bu ani yumuşama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.