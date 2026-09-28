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Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de sinsi hamleler yapılırken bunlardan sonuncusu olarak P-8 Poseidon planı ortaya çıktı. Hedefte Türk denizaltıları var.

#1
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Aydınlık'ta yer alan habere göre, İsrail, Türkiye'nin arkasında kaldığı deniz kuvvetleri konusunda stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. İsrail Donanması, özellikle denizaltı savaşı için tasarlanmış P-8 Poseidon uçağı satın almayı ciddi olarak değerlendiriyor. İsrail basını aylardır bu konuda “Türk tehdidini” öne sürerek haberler yaparken, mesele artık ileri bir aşamaya ulaşmış gibi görünüyor.

#2
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Jerusalem Post (JPost), İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Eyal Harel'in birkaç hafta önce P-8'in üretici firması Boeing'in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiğini yazdı. Gazeteye göre İsrail Donanması, gizli operasyonel erişimini ülke sınırlarının çok ötesine genişletmek için denizaltı savaşı dışında farklı yeteneklere de sahip olan P-8 Poseidon'u filosuna katmak istiyor.

#3
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Walla'ya konuşan Savunma Bakanlığından bir kaynak, P-8 tedarikinin yıl sonunda Genelkurmay Başkanlığına sunulacak olan donanmanın on yıllık stratejik planına dahil edilmesinin amaçlandığını söyledi.

#4
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

JPost temmuz ayında konuyla ilgili olarak yayımladığı haberde planlanan tedarikin başlıca hedefinin Türkiye olacağını açıkça yazdı: “Uçağın satın alınması, Türk üst düzey yetkililerinin İsrail'e karşı giderek daha kışkırtıcı ve aşırı söylemlerinin nihayetinde eyleme dönüşebileceği ve İsrail ile Türk orduları arasında sürtüşmeye yol açabileceği yönündeki savunma kurumları içindeki endişelerin ortaya çıkardığı bir seçenek.”

#5
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Türk Donanması'nın bölgedeki en güçlü deniz kuvvetlerinden biri olarak değerlendirildiği haberde, Türkiye'nin özellikle P-8'lerin hedefi olabileceği denizaltılarının yanı sıra fırkateyn, korvet, füze gemileri, hızlı devriye gemileri, İHA taşıyabilen çok amaçlı amfibi güçlerine dikkat çekildi.

#6
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Deniz Kuvvetleri Komutanı Harel ise 8 Eylül'de İsrail medyasının Türkiye ve Yemenli Ensarullah Hareketi'ne mesaj olarak değerlendirdiği konuşmasında şu vurguları yaptı: “Akdeniz ve Kızıldeniz'deki güç dengesini değiştirmek isteyenlere söylüyorum: Faaliyetlerinizi görüyoruz, takip ediyoruz ve bunlara hazırlanıyoruz. Mesafe, bize zarar vermek isteyenlere dokunulmazlık sağlamayacak. Deniz Kuvvetleri, İsrail'in hareket serbestisinin veya ulusal deniz sahasındaki stratejik çıkarlarının tehdit altında olduğu bir gerçekliği kabul etmeyecektir.”

#7
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

P-8 NEDEN KRİTİK? Türkiye 14 denizaltısıyla bölgedeki en büyük su altı kapasitesine sahip. Üstelik filosuna dört denizaltı daha eklemeyi planlıyor. Tam olarak da bu nedenle P-8 Poseidon'lar önem kazanıyor. Boeing 737 temel alınarak geliştirilen P-8, saatte yaklaşık 850 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçak, denizaltıların tespiti ve takibi için kullanılan sonobuoy adı verilen akustik sonar şamandıraların yanı sıra Mk-54 hafif torpidolar taşıyor. Güçlü radarı ve diğer sensörleriyle suüstü gemilerini de takip edebilen P-8, havada yakıt ikmali sayesinde uzun süreli görevler yapabiliyor.

#8
Foto - Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

Uçağın maliyeti, tedarik paketinin kapsamına göre değişmekle birlikte yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde. P-8 bugün ABD, Hindistan, Avustralya, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Almanya tarafından kullanılıyor. Satın aldığı takdirde İsrail, P-8 kullanan ilk Batı Asya ülkesi olacak. İsrail'in mevcut hava karakolu kapasitesi ağırlıklı olarak gemi ve helikopter merkezli. P-8 ise İsrail'e çok daha geniş bir Doğu Akdeniz sahasında bağımsız, uzun menzilli ve sürekli denizaltı arama/takip yeteneği kazandırabilir.

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