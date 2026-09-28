Sinsi hamle deşifre oldu: Türk denizaltılarını avlamak için Poseidon planını devreye aldılar

P-8 NEDEN KRİTİK? Türkiye 14 denizaltısıyla bölgedeki en büyük su altı kapasitesine sahip. Üstelik filosuna dört denizaltı daha eklemeyi planlıyor. Tam olarak da bu nedenle P-8 Poseidon'lar önem kazanıyor. Boeing 737 temel alınarak geliştirilen P-8, saatte yaklaşık 850 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçak, denizaltıların tespiti ve takibi için kullanılan sonobuoy adı verilen akustik sonar şamandıraların yanı sıra Mk-54 hafif torpidolar taşıyor. Güçlü radarı ve diğer sensörleriyle suüstü gemilerini de takip edebilen P-8, havada yakıt ikmali sayesinde uzun süreli görevler yapabiliyor.