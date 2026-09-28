Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: 29 milyon kilometrekarelik arazide ilk kazma vuruluyor
Katar'ın devlet yatırım fonu Qatar Investment Authority, 29 milyon kilometrelik araziyi satın aldı. Arazi büyük tatil köyüne dönüştürülecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Katar'ın devlet yatırım fonu Qatar Investment Authority, 29 milyon kilometrelik araziyi satın aldı. Arazi büyük tatil köyüne dönüştürülecek.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Katar'ın devlet yatırım fonu Qatar Investment Authority'nin (QIA) gayrimenkul kolu Qatari Diar, yaklaşık 20 yıldır bekleyen Kızıldeniz projesinde düğmeye basıyor.
Qatari Diar'ın, Mısır'ın Hurghada kentinde Kızıldeniz kıyısında bulunan 29 milyon metrekarelik arazinin teslimini alarak projenin ilk aşamasına 2026 sonundan önce başlamayı planladığı bildirildi. Bilgi, Asharq Bloomberg'in kaynaklarına dayandırıldı.
Projenin hikâyesi 2006'ya, Hüsnü Mübarek dönemine kadar uzanıyor. Qatari Diar, Hurghada-Safaga yolu üzerinde bulunan yaklaşık 29 milyon metrekarelik arazi için o yıl Mısır hükümetiyle anlaşma yapmıştı.
Yaklaşık 7 bin feddanlık, yani 29 milyon metrekarelik arazi üzerinde entegre bir turizm destinasyonu kurulması planlanıyordu. Ancak proje aradan geçen yaklaşık iki on yılda hayata geçirilemedi. Qatari Diar, bu süreçte Mısır'daki yatırımlarını tamamen durdurmadı. Şirketin Mısır'da CityGate New Cairo, St. Regis Cairo ve New Giza gibi projeleri bulunuyor. Şirket, Mısır'da 2006'dan bu yana 3 milyar doların üzerinde gayrimenkul ve turizm yatırımı yaptığını açıklıyor.
Bu yıl Mısır hükümetiyle nihai arazi tahsis anlaşmasının imzalanmasının ardından 29 milyon metrekarelik arazi Qatari Diar'a teslim edilecek. Arazi teslimiyle birlikte projenin 20 yıllık geliştirme süresinin başlayacağı belirtiliyor. Şirketin ilk aşamayı 2026'nın sonuna kadar piyasaya sunmayı planladığı, projenin bazı bölümlerinin geliştirilmesi için Mısırlı ve Körfez ülkelerinden şirketlerden teklifler aldığı aktarılıyor. Projenin toplam yatırım tutarı, nihai master planı, otel kapasitesi ve konut-turizm dağılımı ise henüz açıklanmadı.
Bu süreçte Mısır'da Hüsnü Mübarek, Muhammed Mursi, Abdülfettah es-Sisi ve Adli Mansur dönemleri yaşanırken, Katar'da ise Şeyh Hamad bin Halife Al Sani ve oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani emirlik yaptı. Mübarek 1981-2011 arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunurken, 2011'deki devrimin ardından Mansur geçici cumhurbaşkanlığı yaptı; 2012'de Mursi göreve geldi, 2013'te gerçekleşen askeri darbe ile görevden alınmasının ardından Sisi 2014'te cumhurbaşkanı seçildi. Katar'da ise Hamad bin Halife Al Sani 1995'te iktidara geldi ve 2013'te oğlu Temim'e tahtı devretti.
Kızıldeniz projesi, Qatari Diar'ın Mısır'daki ikinci büyük kıyı yatırımını da genişletiyor. Şirket, ülkenin Akdeniz kıyısında Alam Al Roum projesini de geliştiriyor. 20 milyon metrekarenin üzerindeki proje için açıklanan yatırım tutarı 29,7 milyar dolar. Projede konutlar, oteller, golf sahaları, marina, hastaneler, okullar ve ticari alanların bulunması planlanıyor.
Qatari Diar böylece Mısır'ın hem Akdeniz hem de Kızıldeniz kıyısında milyarlarca dolarlık gayrimenkul ve turizm yatırımlarına sahip bir konuma geliyor. Kızıldeniz'deki 29 milyon metrekarelik arazi ise şirketin Mısır'daki en eski bekleyen projelerinden biri olarak, 2006'da başlayan yolculuğunun yaklaşık 20 yıl sonra yeniden başlaması anlamına geliyor.
BAE tarafında ise 2024'te Abu Dabi merkezli devlet yatırım şirketi ADQ, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Ras El-Hekma bölgesinin geliştirme haklarını 24 milyar dolar karşılığında aldı. Toplam 170 milyon metrekarelik alana yayılacak proje için ADQ'nun 35 milyar dolarlık yatırım taahhüdü bulunuyor; bunun 11 milyar dolarlık kısmı Mısır'daki BAE mevduatlarının yatırıma dönüştürülmesini kapsıyor. Projede oteller, turizm tesisleri, konut ve ticari alanlar, marina, finans merkezi ve serbest bölge bulunması planlanıyor. Mısır ise projede yüzde 35 payını koruyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23