Ünlü tatil köyü Katarlılara satıldı: 29 milyon kilometrekarelik arazide ilk kazma vuruluyor

Yaklaşık 7 bin feddanlık, yani 29 milyon metrekarelik arazi üzerinde entegre bir turizm destinasyonu kurulması planlanıyordu. Ancak proje aradan geçen yaklaşık iki on yılda hayata geçirilemedi. Qatari Diar, bu süreçte Mısır'daki yatırımlarını tamamen durdurmadı. Şirketin Mısır'da CityGate New Cairo, St. Regis Cairo ve New Giza gibi projeleri bulunuyor. Şirket, Mısır'da 2006'dan bu yana 3 milyar doların üzerinde gayrimenkul ve turizm yatırımı yaptığını açıklıyor.