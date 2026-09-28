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Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

Fon soruşturması kapsamında adı geçen ve milyarlık para trafiği iddialarının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyerek istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ayrılığı siyaset kulislerini salladı. İstifanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'in "İstemez misin ya Ömer! Dünya onların, ahiret bizim olsun" sözünü paylaşması dikkatleri üzerine çekti. Zamanlaması manidar bulunan bu çarpıcı paylaşım, parti içindeki ve kamuoyundaki tartışmaları alevlendirerek kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan yüksek tutarlı yatırım ve para çekme iddialarının ardından siyaset gündeminde hareketli saatler yaşandı. Kaya ve eşinin toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdıktan yaklaşık 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon TL çektiği öne sürüldü. Söz konusu rakamlar kamuoyunda tartışılırken Kaya, 26 Eylül gecesi AK Parti’de yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini açıkladı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

Kaya’nın görevlerinden ayrılma talebinin ardından istifasının kabul edildiği bildirildi. Böylece fon iddialarının siyaset cephesindeki ilk önemli gelişmelerinden biri Kaya’nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılması oldu.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Cesur’un paylaşımında Hz. Muhammed’in “İstemez misin ya Ömer! Dünya onların, ahiret bizim olsun” sözü yer aldı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

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Yorumlar

tek

kimse kusura bakmasın ak parti diye bir parti yoktur taş çatlasa 20 kişi çıkar gerisini at çöpe gitsin geri kalanın 0/100 çıkar için orada zaten REİS Recep Tayyip Erdoğan olmasın bu milletten 5/05 oy bile alamazlar ecet desteklememizin tek sebebi oy vermemizin tek sebebi Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan çünkü artık ak partiyide kamalistler laik güruh fettöşler fravunun torunları süleymencılar vede çıkarcılar istila etmişler bu milletin evlatlarına kurumlarda yer bırakmadılar

Şuayip

Geçmiş ümmetlerin helakı zenginler,makam sahipleri yanlış yaptıklarında affedildiler, madden zayıpların yaptığı yanlışlıklardan dolayi cezalandırdılar
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