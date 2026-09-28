Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasından sonra Erdoğan’ın danışmanından çok konuşulacak paylaşım! Hz. Muhammed’in o sözüyle ortalığı yaktı

Fon soruşturması kapsamında adı geçen ve milyarlık para trafiği iddialarının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyerek istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın ayrılığı siyaset kulislerini salladı. İstifanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'in "İstemez misin ya Ömer! Dünya onların, ahiret bizim olsun" sözünü paylaşması dikkatleri üzerine çekti. Zamanlaması manidar bulunan bu çarpıcı paylaşım, parti içindeki ve kamuoyundaki tartışmaları alevlendirerek kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.