Osman Sınav’ın “mezara götüreceğim” dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası
Kurtlar Vadisi'nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın diziden neden ayrıldığına ilişkin yıllardır cevap bekleyen soruya yeni ve çarpıcı bir iddia eklendi. Gazeteci Sinan Burhan, Sınav'ın Enver Altaylı tarafından “Bu diziyi bırakacaksın, formatını değiştireceğiz” sözleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Burhan, bilgiyi olayın tanığı olduğunu söylediği Osman Aksu'dan aldığını ve Aksu'nun ifade vereceğini açıkladı.