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Osman Sınav’ın “mezara götüreceğim” dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası Listede toplam 106 kişi ve kurum var! Türkiye’yi zangır zangır sallayan fon soruşturmasında yeni karar İki ülke ortak karar aldı: Türkiye'ye oluk oluk gaz akacak Cumhurbaşkanı orduya talimat verdi! Üreticinin tavsiyesi: 'Mor altın' tek tek elle toplanıyor, talep yağıyor! Suyunu içen şifa buldu... Fiyatı kaç lira? Yüzde 90'ı sıcak deniz dalgası riski altında: O bolge su akıntıları nedeniyle kritik önemde! Sami Yusuf İstanbul’da Filistin için ses verdi: “Müzik bildiğim tek tepki biçimi” Yapay zeka fark ettirmeden insanın aklını başından alan bir nesneye dönüşüyor: Kusursuz tutsaklık! 
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Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Osman Sınav’ın “mezara götüreceğim” dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Kurtlar Vadisi'nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın diziden neden ayrıldığına ilişkin yıllardır cevap bekleyen soruya yeni ve çarpıcı bir iddia eklendi. Gazeteci Sinan Burhan, Sınav'ın Enver Altaylı tarafından “Bu diziyi bırakacaksın, formatını değiştireceğiz” sözleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Burhan, bilgiyi olayın tanığı olduğunu söylediği Osman Aksu'dan aldığını ve Aksu'nun ifade vereceğini açıkladı.

#1
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Türkiye'nin uzun yıllar en fazla konuşulan televizyon yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'ın projeden ayrılmasının arkasında tehdit olduğu ileri sürüldü. İddiayı gündeme getiren Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada Sınav'ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu öne sürdü.

#2
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

“Bu sır benimle mezara gidecek” demişti Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılması yıllardır tartışılan konular arasında bulunuyordu. Sınav'ın ayrılığının nedenini açıklamaktan kaçınarak kullandığı “Bu sır benimle mezara gidecek” sözü de hafızalarda yer etmişti. Sınav'ın ölümünün ardından da cevapsız kalan bu soruya ilişkin şimdi ilk kez belirli bir isim üzerinden tehdit iddiası ortaya atıldı.

#3
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Sinan Burhan: Olayın şahidiyle görüştüm Sinan Burhan, iddiasını yalnızca duyuma dayandırmadığını, olayın tanığı olduğunu söylediği emekli öğretmen Osman Aksu ile görüştüğünü açıkladı. Burhan'ın aktardığına göre Aksu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi de bekleniyor. İddiaya göre Aksu, Avcılar'daki bir dernekte Tahsin Sena'yı ziyareti sırasında Osman Sınav'ın yaşadıklarını anlattığı görüşmeye tanıklık etti.

#4
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

“Diziyi bırakacaksın, formatını değiştireceğiz” Aksu'nun Burhan tarafından aktarılan anlatımına göre Osman Sınav, söz konusu görüşmede Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Burhan'ın aktardığı iddiaya göre Sınav'ın anlattığı tehdit şu yöndeydi: “Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.” Burhan, Sınav'ın bu sözlerin Enver Altaylı tarafından kendisine söylendiğini anlattığını öne sürdü. Bu anlatımın tanık tarafından aktarılan bir iddia olduğu ve henüz mahkeme kararıyla doğrulanmış bir olay niteliği taşımadığı önem taşıyor.

#5
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Yardım istediği de öne sürüldü Aynı anlatıma göre Osman Sınav yaşadıklarının ardından Tahsin Sena'dan yardım istedi. Sena'nın ise Enver Altaylı'nın tehlikeli olduğunu belirterek doğrudan müdahale edemeyeceğini söylediği iddia edildi. Burhan'ın aktardığı anlatımda Sena'nın, Sınav'ın diziden ayrıldıktan sonra rahatsız edilmesi durumunda yardımcı olabileceğini söylediği de yer aldı.

#6
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Kurtlar Vadisi yeniden soruşturmanın merkezinde İddianın zamanlaması da dikkat çekiyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'nun bazı bölümleri de inceleme konusu oldu. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Savcılıkta senaristlere Kozinoğlu ile benzerlik kurulan “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin senaryosunun nasıl oluşturulduğu ve herhangi bir kişi veya kurumdan yönlendirme alıp almadıkları soruldu. Raci Şaşmaz, gerçek hayatla bağlantı iddiasını reddederek dizinin açık kaynaklardan yararlanan kurmaca bir yapım olduğunu ve Kozinoğlu'nun ölümünü önceden bilmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

#7
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Dizinin bölümleri incelemeye alındı Soruşturma kapsamında dizinin belirli bölümleri üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına da karar verildiği bildirildi. İncelemede Kazım Kaşifoğlu karakterinin işlenişinin yanı sıra bazı sahnelerde yer alan unsurların ve içeriklerin herhangi bir örgütsel mesaj veya propaganda niteliği taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. Bu aşamada söz konusu hususların tespit edilmiş bir suç değil, inceleme konusu olduğu belirtiliyor.

#8
Foto - Osman Sınav’ın "mezara götüreceğim" dediği sır bu muydu? Kurtlar Vadisi için Enver Altaylı iddiası

Yeni iddia soruşturmaya taşınacak mı? Sinan Burhan'ın gündeme getirdiği anlatımı önemli hale getiren noktalardan biri, olayın tanığı olduğunu söylediği Osman Aksu'nun ifade vereceğini açıklaması. Aksu'nun anlatımının resmi ifadeye dönüşmesi ve soruşturma makamlarının iddiayı incelemesi halinde, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden ayrılmasıyla ilgili yıllardır cevapsız kalan soru da dosyanın yeni başlıklarından biri haline gelebilir. Şimdilik kesin olarak bilinen ise Sinan Burhan'ın kamuoyuna bir tanık anlatımı aktardığı; Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiği iddiasının ise yargı sürecinde doğrulanmayı beklediği.

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