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Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

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Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400’lerin ülke dışına çıkarılması için Rusya’dan izin istemediğini söyledi. Lavrov, bu sistemlerin yeniden ihracının Rusya’nın onayını gerektirdiğini vurguladı. Dolayısıyla Türkiye’nin olası bir satışı, Moskova’nın belirlediği koşullara bağlı bulunuyor.

#2
Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Türkiye, 2017 yılında Rusya ile 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayarak dört divizyon (tabur) S-400 satın almıştı. Bu alımın ardından ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı. Son yıllarda Türk basınında, S-400’lerin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılabileceğine dair haberler yer almıştı.

#3
Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin önündeki en önemli hukuki engel, son kullanıcı sertifikası olarak biliniyor. Sovyet ve Rus sistemleri için düzenlenen bu belgeler, askeri teçhizatın alıcı ülkenin dışına gönderilmesine izin vermiyor. Silahın yeniden satışı da ilk tedarikçiyle mutabakata bağlı. Bu nedenle Türkiye’nin müzakereleri, büyük ölçüde Rusya’nın belirlediği şartlara takılıyor.

#4
Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin yeniden ihracına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Fidan, müzakereler tamamlandığında sonucun kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Gazeteci Bahar Feyzan'ın sorusuna cevap veren Hakn Fidan, "Konuşmadığımızı kim söyledi? Konuşmalarımız herkesle devam ediyor. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlandığı zaman kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

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Foto - Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

Ankara, söz konusu sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda Rusya ile temaslarını sürdürüyor. Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 alımını ABD’nin Türkiye’ye Patriot sistemleri vermeyi reddetmesine bağlamıştı. Bu nedenle S-400’lerin geleceği yalnızca Rusya’ya karşı yükümlülükleri değil, Ankara’nın Washington ile yaşadığı eski silah tedarik anlaşmazlığını da ilgilendiriyor.

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Yorumlar

Aykut şen

Güçsüz bir ülke olmak ne kadar kötü o silahlar sende olamaz diyorlar sense tabiy efendim hemen elden çıkarıyoruz der gibi elden çıkarmak icin görüşmeler yapıyorsun yazık

Yanlış

Sattıktan sonra israil abd veya yunanistanın bize atacağı füzeleri tenis raketiyle mi karşılayacaksınız?
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