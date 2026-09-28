Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi

S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin önündeki en önemli hukuki engel, son kullanıcı sertifikası olarak biliniyor. Sovyet ve Rus sistemleri için düzenlenen bu belgeler, askeri teçhizatın alıcı ülkenin dışına gönderilmesine izin vermiyor. Silahın yeniden satışı da ilk tedarikçiyle mutabakata bağlı. Bu nedenle Türkiye’nin müzakereleri, büyük ölçüde Rusya’nın belirlediği şartlara takılıyor.