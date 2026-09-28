Hakan Fidan'dan çok konuşulacak S-400 çıkışı: Konuşmadığımızı kim söyledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin elden çıkarmaya çalıştığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400’lerin ülke dışına çıkarılması için Rusya’dan izin istemediğini söyledi. Lavrov, bu sistemlerin yeniden ihracının Rusya’nın onayını gerektirdiğini vurguladı. Dolayısıyla Türkiye’nin olası bir satışı, Moskova’nın belirlediği koşullara bağlı bulunuyor.
Türkiye, 2017 yılında Rusya ile 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayarak dört divizyon (tabur) S-400 satın almıştı. Bu alımın ardından ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı. Son yıllarda Türk basınında, S-400’lerin Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılabileceğine dair haberler yer almıştı.
S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesinin önündeki en önemli hukuki engel, son kullanıcı sertifikası olarak biliniyor. Sovyet ve Rus sistemleri için düzenlenen bu belgeler, askeri teçhizatın alıcı ülkenin dışına gönderilmesine izin vermiyor. Silahın yeniden satışı da ilk tedarikçiyle mutabakata bağlı. Bu nedenle Türkiye’nin müzakereleri, büyük ölçüde Rusya’nın belirlediği şartlara takılıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin yeniden ihracına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Fidan, müzakereler tamamlandığında sonucun kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Gazeteci Bahar Feyzan'ın sorusuna cevap veren Hakn Fidan, "Konuşmadığımızı kim söyledi? Konuşmalarımız herkesle devam ediyor. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlandığı zaman kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Ankara, söz konusu sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda Rusya ile temaslarını sürdürüyor. Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 alımını ABD’nin Türkiye’ye Patriot sistemleri vermeyi reddetmesine bağlamıştı. Bu nedenle S-400’lerin geleceği yalnızca Rusya’ya karşı yükümlülükleri değil, Ankara’nın Washington ile yaşadığı eski silah tedarik anlaşmazlığını da ilgilendiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23