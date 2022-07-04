İki kadın arkadaş sırt sırta verdi... 45 günde 34 bin lira kazanıyorlar

3 çocuk annesi Nurcan Salgın ise “Bu sene ilk defa ipek böcekçili ile uğraşıyorum. Daha önce hiç deneyimimi olmamasına rağmen açıkçası güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Şu an elimizde 60 bin tane tırtılımız var. Çok hızlı büyümelerine bizde inanamıyoruz. Geldikleri zaman hiçbir şekilde uzuvları, kafaları hiçbir şeyi gözükmüyordu. Açıkçası ne zaman büyüyecekler falan diye bir düşünüyorduk. O kadar hızlı büyümeleri, gelişmeleri bizi de çok şaşırtmıştı. Çok güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hem aile bütçesine katkı olarak hem de bize ek gelir olarak gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Açıkçası devam etmeyi de düşünüyoruz. Aslında getirisi çok yüksek meblağlar geliyor. Biz ilk kendimizi denemek amaçlı bu kadar az aldık. Daha da fazla beslenebilirmiş. Ortamda bulunan dut ağaçlarının yoğunluğu, ısı ve emek olunca oluyor. Her kadın da yapabilir diye düşünüyorum. Ben üç çocukla yapabiliyorsam herkes de açıkçası yapabilir. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece ısı ve nem oranını dengelemeye çalışıyorsunuz. Beslenme sadece dut ağacı yaprakları ile oluyor. Zaten herhangi bir konu, deterjan, parfüm ve kolonya hiçbir şekilde olmamasına özen gösteriyoruz. Zaten çok hızlı ilerliyor. 45 günde bitiyor gidiyor” ifadelerini kullandı.