Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var
Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ağırlıklı olarak CHP’li belediyeler üzerinden ilerlediği yönündeki eleştiriler tartışılmaya devam ederken, Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar yalnızca muhalefet belediyelerinin değil, AK Partili ve MHP’li bazı belediyelerin de gündemde olduğunu vurguladı. Tayyar, “Bazı dosyalar olgunlaşıyor, bir-iki belediye için operasyon ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Türkiye'de son dönemde belediyeler nezdinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, kamuoyunda geniş bir tartışma alanına dönüştü. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi gibi CHP yönetimindeki yerel yönetimlere odaklanan soruşturmalar, son olarak Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden el çektirilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Bu süreçte yargılamaların ciddiyeti kadar, operasyonların siyasi dağılımı da eleştiri konusu olmaya başladı. Kamuoyunda soruşturmaların tek taraflı ilerlediği ve Cumhur İttifakı belediyelerine karşı benzer bir tutum sergilenmediği iddiaları dile getirilirken, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında bu konuya dair çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Program konuğu olan AK Parti eski Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar, rüşvet çarkının yerel yönetimlerde ne denli sistematik bir hal aldığına dair önemli bir anekdot paylaştı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Bir zincir market yöneticisinin kendisine anlattıklarını aktaran Tayyar, Antalya civarında yaşandığı tahmin edilen bir olayda, ruhsat işlemleri için belediye tarafından sürekli maddi taleplerle karşılaşıldığını belirtti. Şirket yetkilisinin, operasyonların başlamasının ardından kendisinden tekrar ödeme istenmesi üzerine "itirafçı olurum" tehdidinde bulunarak işlemlerini herhangi bir bedel ödemeden tamamlatabildiğini ifade etti. Tayyar, bu durumun birçok noktada rüşvetin bir "sorun çözme mekanizmasına" dönüştüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Soruşturmaların kapsamı konusundaki eşitsizlik iddialarına da değinen Şamil Tayyar, sadece muhalefet belediyelerinin değil, AK Parti ve MHP'li belediyelerin de mercek altında olduğunu savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına atıfta bulunan Tayyar sözlerine şöyle devam etti: "AK Partili ve MHP'li belediyelerin üzerine gidilmediği kaygısı varsa geçen bir TV yayınında Adalet Bakanı'mızın bir ifadesi vardı, zannediyorum 30 civarında bir soruşturma dosyasından bahsetti. 'Şu ana kadar bu belediyelere bir işlem yapılmadıysa bu, yapılmayacağı anlamına gelmez. Belki bazı dosyaların daha olgunlaşmadığından da söz edilebilir.' Mealen söylüyorum, böyle bir cümlesi vardı.

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Bu sözün arkasına baktığımızda birkaç yerle ilgili dosyaların oluştuğunu, bir-iki yerle ilgili de operasyon yapılma ihtimalini yüksek görüyorum."

Foto - Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var

Adalet Bakanı Akın Gürlek 21 Nisan Salı günü katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'ndan 30 belediye başkanına işlem yapıldığını, 13 başkana mahkumiyet verildiğini, 7 başkanın yargılamasının devam ettiğini ve beraat/takipsizlik/düşme sayısının ise 10 olduğunu söylemişti.

Yorumlar

Vay vay

Bir iki tane mi..vah vah..
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!
Gündem

Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, bölgedeki çatışmaların ardından dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı..
İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!
Gündem

İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olara..
Filistin’de Erdoğan Sevgisi: Fatih Erbakan’a zor soru
Gündem

Filistin’de Erdoğan Sevgisi: Fatih Erbakan’a zor soru

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın sık sık dile getirdiği "Türkiye İsrail’e yardım ediyor" iddiaları, Filistin’den gelen b..
Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!
Siyaset

Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamalara yönelik sorulara, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğ..
Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı
Dünya

Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı

Soruşturma raporuna göre, 2021'de Daegu yakınlarında eğitim uçuşu yapan iki F-15K savaş uçağının çarpışmasının sebebi pilotların görev sıras..
23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakk..
