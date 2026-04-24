Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ağırlıklı olarak CHP’li belediyeler üzerinden ilerlediği yönündeki eleştiriler tartışılmaya devam ederken, Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar yalnızca muhalefet belediyelerinin değil, AK Partili ve MHP’li bazı belediyelerin de gündemde olduğunu vurguladı. Tayyar, “Bazı dosyalar olgunlaşıyor, bir-iki belediye için operasyon ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.