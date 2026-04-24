  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: İflas kararı kaldırıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geçtiğimiz ay iflas ettiği duyurulan Türkiye'nin inşaat devi hakkında yeni karar alındı. Şirketin iflas kararı kaldırıldı.

#1
Borsa İstanbul'a uzun yıllardır kote olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/350 E sayılı dosyası kapsamında 05 Mart 2026 tarihinde verilen iflas kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağını şirket açıklamıştı.

#2
İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerine ilişkin karar verdi.

#3
Mahkemenin açıklamasında, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerinin konkordato talepli davasında kesin mühletin kaldırılmasına, kesin mühlet konkordato taleplerinin reddine, iflas şartları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

#4
İflas kararı verildiği için Borsa İstanbul, Yeşil GYO şirketini kottan atmıştı. BİST "Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 09/03/2026 tarihli özel durum açıklamasına göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05/03/2026 tarihinde Şirket hakkında iflas kararı verilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 25/1-c maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir." açıklamasına yer vermişti. Yeni mahkeme kararıyla birlikte şirkete ilişkin BİST'e yeniden kote olma talebi gelebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!
Gündem

Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, bölgedeki çatışmaların ardından dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı..
İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!
Gündem

İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olara..
Filistin’de Erdoğan Sevgisi: Fatih Erbakan’a zor soru
Gündem

Filistin’de Erdoğan Sevgisi: Fatih Erbakan’a zor soru

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın sık sık dile getirdiği "Türkiye İsrail’e yardım ediyor" iddiaları, Filistin’den gelen b..
Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!
Siyaset

Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamalara yönelik sorulara, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğ..
Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı
Dünya

Yıllardır araştırılan kazanın sebebi belli oldu! Pilotlar selfie çekerken savaş uçakları çarpıştı

Soruşturma raporuna göre, 2021'de Daegu yakınlarında eğitim uçuşu yapan iki F-15K savaş uçağının çarpışmasının sebebi pilotların görev sıras..
23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı
Gündem

23 Nisan kutlamasında ecdada saygısızlık! CHP zihniyeti mehtere de karşı

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında CHP il yönetimi gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırtlarını döndü. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23