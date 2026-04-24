İran’ın dinî lideri Hamaney’le ilgili iddia ortalığı fena karıştırdı: Estetik olup...
New York Times'a konuşan üst düzey kaynaklara göre; 28 Şubat'taki ABD-İsrail bombardımanında babası Ali Hamaney ile birlikte vurulan yeni Dini Lider Mücteba Hamaney ağır yaralı ve saklanıyor. NYT'nin haberine göre Hamaney protez bacak takıp yüz estetiği olacak. Liderlikteki bu fiziksel ve otorite boşluğu ise ülkenin yönetimini tamamen Devrim Muhafızları generallerinden oluşan bir "yönetim kuruluna" bırakmış durumda.