  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Arap 'Yabancı güçlere güvenmiyoruz! 'Türkiye'yi istiyoruz' diyerek kararını ilan etti

Dünyada sadece 4 ülkede var! Türkiye'de gizemini çözemediler!

Sosyal medya viral oldu! Yarışmacıyı terleten Osmanlı sorusu

2025’in en güvenilir arabası açıklandı! Tesla ve Volvo'yu geride bıraktı

ABD borsalarında ‘Muhteşem’ sarsıntı!

Birçok kişi unutuyor: KADES'i doğru kullanmanın püf noktaları!

Türk vatandaşlığına geçen ünlü oyuncu Wilma Elles’ten gözyaşları içinde Filistin çağrısı: Allah’ın dediği olur ama...

Büyük karışıklığın yaşandığı Sudan'dan tüm dünyaya Türkiye teklifi! 'Bunu istiyoruz' diyerek duyurdular

İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

Devin Özek devrede... Fenerbahçe aradığı 8 numarayı Bundesliga'da buldu!
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

DHA Giriş Tarihi:
İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’de son günlerde yaşanan ve çok fazla hissedilmeyen mikro depremlerin heyelan sahalarını tetiklediğine dikkati çekerek, “Çok fazla hissetmediğimiz 2.4 büyüklüğündeki mikro deprem, sahildeki heyelanları tetikleyebiliyor. İklim, yağış, deprem etkisi, dik topografya ve kayaçların ayrışmış ve bol kırıklı yapıda olması heyelanları tetikleyen faktörlerdir” diye konuştu.

#1
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

Doğu Karadeniz, küresel iklim değişikliği kaynaklı yağış rejimindeki ani değişkenlikle sıkça yaşanan, can ve mal kaybına yol açan, alt ve üst yapıda hasara neden olan heyelan, taşkın ve sellerin yanı sıra deprem riskiyle de gündeme geliyor. Bilim insanlarının araştırmaları, bölgede meydana gelen ve çok fazla hissedilmeyen mikro depremlerin özellikle heyelan afetlerini tetiklediğini ortaya koyuyor. Bölgenin zorlu coğrafyasındaki tarım arazilerine köklü ağaçlar dikilmesi gerektiğini öneren bilim insanları, mühendislik hizmetleri ile de riskli yamaçların güvenli hale getirilip, istinat duvarlarının ise yeniden gözden geçirilmesini tavsiye ediyor.

#2
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, en son Trabzon’un Yomra ilçesinde meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki mikro depremin bölgede deprem üreten fayların varlığının işaretçisi olduğunu değerlendirerek, şunları söyledi: “2.4 büyüklüğündeki mikro deprem gayet olağandır. Çünkü bunlar ilk defa yaşanmadı. Anlamı, bölgede aktif ve deprem üreten fayların varlığını bize göstermesidir. 2012 yılına gidersek kuzeydoğu istikametinde uzanan Trabzon fayının Batum açıklarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini hatırlayalım."

#3
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

"Bu depremin artçıları, Trabzon fayı üzerinde Yomra ilçesine kadar uzanmış Trabzon merkezi ve Yomra ilçesi 1 hafta boyunca artçılarla sallanmıştı. Trabzon’un kuzeyinde Karadeniz fayı, Karadeniz Sahili için bir tehdit unsurudur. 1968 yılında, Karadeniz fayı Bartın’da 6.6 büyüklüğünde deprem üretti. Bu da Karadeniz fayının, Karadeniz sahil için deprem tehlikesi olduğunu gösterir." “Bu yüzden AFAD, ‘2019 Deprem Tehlikesi Haritası’nda Trabzon’un deprem tehlikesini 2 kat arttırdı. Rize’nin ise 3 kat artırdı. Bugünkü deprem tehlikesine göre Rize-Trabzon sahilinin 6.6’lık deprem büyüklüğüne hazır olması gerekiyor. Trabzon-Rize sahilinde hem dolgu alanı var hem de zemini kumsaldır. Heyelanlı sahalarımız var dolayısıyla bu deprem tehlikesi daha da arttı."

#4
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

"İlginç olan, ‘Trabzon ve Rize deprem bölgesi değildir’ diye 50-60 yıldır maalesef ki, depreme dayanıksız binalarla inşa edildi. Bugünkü yapı stokumuz, bugünkü yönetmeliğe uymuyor. Bir an önce yapı stokunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle sahil kesimindeki binaların korozyonu yani sütunlardaki demirlerinin paslanması oldukça önemlidir. Rize’de binalar korozyondan dolayı tahribata uğramış ve bu yüzden de kentsel dönüşüme gidiliyor”

#5
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

Prof. Dr. Bektaş, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin Trabzon ve Rize arasında mikro deprem kümesi oluşturduğuna değinerek, şöyle devam etti: “2023 yılında Kahramanmaraş’ta deprem yaşandı. Bu depremin sarsıntılarını sahilde ve evlerimizde hissettik. Kandilli Rasathanesi’nin deprem kayıtlarına bakacak olursak; Rize ve Trabzon arasında mikro deprem kümesi gelişti."

#6
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

2024 yılında mikro deprem kümesi içerisinde 4.8 büyüklüğünde Rize-Çamlıhemşin depremi yaşandı. Bu deprem yer çekiminin etkisinde gelişti. 1 ay sonra da Arhavi ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu yerde ve zamanda yağmur yoktu. Ne öncesinde ne de sonrasında yağış olmadı. Heyelan depremin 5 şiddetindeki etkinlik alanında gelişti. Bu durum, Karadeniz Sahili’ndeki heyelanların doğrudan depremlerden etkilendiğini gösteriyor."

#7
Foto - İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir

“Çok fazla hissetmediğimiz 2.4 büyüklüğündeki bu mikro deprem, sahildeki heyelanları tetikleyebiliyor. AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin kayıtlarına baktığımızda Trabzon sahilinde yüzlerce mikro deprem vardır. İklim, yağış, deprem etkisi, dik topografya ve kayaçların ayrışmış ve bol kırıklı yapıda olması heyelanları tetikleyen faktörlerdir. Topografya yükseldikçe ve depremler artıkça önümüzdeki günlerde heyelanları daha fazla yaşama olasılığı gündeme gelecek. Trabzon’un önemli bir kısmı heyelan sahası üzerinde, Rize’nin önemli kısmı ise dolgu sahası üzerindedir. Hissetmediğimiz mikro depremler beklediğimizden daha fazla etkili olabilir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
Ne Filistin ne İran! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Lübnan’ın güneyine yeni saldırı düzenledi.

Türkiye’nin petrol şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi
Ekonomi

Türkiye’nin petrol şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi

Zülfikar Holding bünyesindeki petrol devi zor günler yaşıyor. Şirketin 1 milyarlık borcunu ödeyemediği iddia edildi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Araç sahiplerini üzen haber motorinden geldi. 2,07 liralık fiyat artışı pompaya yansıdı.
Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu
Gündem

Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu

Gezi Parkı davasında hükümlü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ‘hak ihlali’ ve ‘yeniden yargılama’ kararını değerl..
Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…
Gündem

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

CHP’nin kendi deyimiyle ‘hançerlenerek’ koltuğundan indirilen eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bülent Ecevit'in vefatının 19. yıl ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23