İki il arasında fark edilmeyen risk! Etkisi tahmin edilenden daha büyük olabilir
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’de son günlerde yaşanan ve çok fazla hissedilmeyen mikro depremlerin heyelan sahalarını tetiklediğine dikkati çekerek, “Çok fazla hissetmediğimiz 2.4 büyüklüğündeki mikro deprem, sahildeki heyelanları tetikleyebiliyor. İklim, yağış, deprem etkisi, dik topografya ve kayaçların ayrışmış ve bol kırıklı yapıda olması heyelanları tetikleyen faktörlerdir” diye konuştu.