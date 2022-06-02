İhmal edilmemesi gereken 15 hastalık belirtisi

6. Kulak ağrısı Kulak enfeksiyonları çocukluk döneminin en büyük sorunlarından bitidir. Ancak bir yetişkinde bu sorun daha ciddi olarak incelenir, çünkü bu tür enfeksiyonlar daha az yaygındır. Sorun kulakta olmayabilir, eklem iltihabına neden olan temporomandibuler eklem bozukluğu en yaygın nedendir. Araştırmalara göre, bu hastalığa sahip kişilerin yüzde 70'inden fazlası kulak ağrısı yaşar. Kulağınız ağrıyorsa, ancak ateş, akıntı veya başka bir enfeksiyon belirtisi yoksa, diş aşınmasını kontrol edecek ve çene sesleri olmadığından emin olacak bir diş hekimine görünün. Ağız koruyucuları, çene kasını rahatlatmak için botoks enjeksiyonları veya fizyoterapi seanslarını deneyebilirsiniz. Daha nadiren, zona hastalığının bir komplikasyonu olan Ramsay Hunt sendromu, kulağın yakınındaki fasiyal siniri etkiler ve kulak kanalında ağrıya, işitme kaybına ve hatta yüz felcine neden olur. Yüzün etkilenen tarafında bir döküntü görülür.