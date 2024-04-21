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İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

2024-04-21 15:47:00
İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

TGRT Haber Ankara Müdürlüğü görevine getirilen isim herkesi şaşkına çevirdi.

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Foto - İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

TGRT Haber’den üst düzey atama haberi geldi. Edinilen bilgilere göre, son olarak iflah olmaz AK Parti karşıtı Sözcü TV'de Ankara Haber Koordinatörü olarak görev alan Umut Yertutan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü oldu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Umut Yertutan mesleğe 1994 yılında Kanal 6'da adım attı.

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Foto - İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

Ardından Ctv, BRT, Skytürk ve Atv'de görev yaptı. 2007 yılının Ocak ayında Fox TV'ye transfer oldu. 13 yıla yakın süre görev yaptığı Fox TV'den ise Temmuz 2019'da ayrıldı. Mesleğe muhabir olarak başlayan Yertutan, editör, haber müdürü, spiker olarak da farklı görevler de bulundu. Halk Tv’de ise haber müdürlüğünün yanı sıra "Perdenin Önü Arkası" programını da hazırlayıp sundu. Ardından TELE1’de çalışan deneyimli isim, son olarak Sözcü TV’de Ankara Haber Koordinatörü olarak görevalıyordu. Umut Yertutan’ın, kariyeri boyunca sürekli solak TV kanallarında çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Dayici

Örnek bir insan. Yeni görevinde başarılar dilerim.

E ogretmenn

CHP ye yatırım yapıyor, yapmadıkları şey değil nerede menfaatleri varsa oraya yaklasirler bunda şaşılacak bir şey yok
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