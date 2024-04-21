İhlasçıların kanalı TGRT Haber’de şoke eden gelişme! Duyan, kulaklarına inanamadı

Ardından Ctv, BRT, Skytürk ve Atv'de görev yaptı. 2007 yılının Ocak ayında Fox TV'ye transfer oldu. 13 yıla yakın süre görev yaptığı Fox TV'den ise Temmuz 2019'da ayrıldı. Mesleğe muhabir olarak başlayan Yertutan, editör, haber müdürü, spiker olarak da farklı görevler de bulundu. Halk Tv’de ise haber müdürlüğünün yanı sıra "Perdenin Önü Arkası" programını da hazırlayıp sundu. Ardından TELE1’de çalışan deneyimli isim, son olarak Sözcü TV’de Ankara Haber Koordinatörü olarak görevalıyordu. Umut Yertutan’ın, kariyeri boyunca sürekli solak TV kanallarında çalışması dikkatlerden kaçmadı.