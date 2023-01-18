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İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

2023-01-18 13:33:01
İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

FETÖ'nün sözde Almanya Temsilcisi ve FETÖ'ye müzahir Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı olan Ercan Karakoyun'u saklandığı ininde görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinde Gri Kategori'de bulunan Karakoyun, 15 Temmuz sonrası Pensilvanya'ya kaçan Abdullah Aymaz'ın yerine örgüt içerisinde Avrupa Sorumlusu pozisyonuna getirildi. FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak biliniyor.

#1
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

SABAH gazetesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşaatlarına devam ediyor. Önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin ve Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü bulmuştu.

#2
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Abdullah Aymaz'ın Avrupa sorumluluğu görevini yaparken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Pensilvanya'ya kaçmasından sonra yetkilerini devrettiği Ercan Karakoyun'u Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Havelland Bölgesi Dallgow Döberitz şehrinde saklandığı ininde buldu.

#3
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

1.5 MİLYON EUROLUK LÜKS VİLLADA OTURUYOR Örgütün Avrupa'da ki tüm siyasi, finans ve eğitim işlerini yürüten Karakoyun, yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak örgütte önemli bir rol oynuyor.

#4
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

Almanya'da izini sürdüğümüz Karakoyun, yaklaşık 1 dönüm arsa üzerine kurulu 1.5 milyon Euroluk değerdeki ultra lüks villasında yaşamını sürdüğünü tespit ettiğimiz Karakoyun'un 3 ayrı lüks marka aracı bulunuyor. Araçlardan biri 2 milyon TL değerinde 2022 model Aralık çıkışlı yüzde yüz elektrikli lüks marka bir araç olması dikkat çekiyor.

#5
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

ANAOKULU SAHİBİ Örgütün Avrupa sorumlusu Ercan Karakoyun'un resmi kayıtlara göre merkezi Promenade 18 D-14624 Dallgow Döberitz adresinde bulunan BİDef eğitim kurumunun da resmi sahibi.Karakoyun 'un Prenzlauer Promenade 47 Berlin adresinde şubesi bulunan Kita Peace Kids (barış çocukları yuvası) adlı anaokullarının da sahibi. Zaman zaman bu anaokullarını denetime çıkan Karakoyun, tüm Berlin'de çoklu şubeleşme yolunda hızla ilerliyor.

#6
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

Karakoyun'un Ocak 2017'de Herder Verlag tarafından yayımlanan "Gülen Hareketi- O ne istiyor! (Die Gülen Bewegung-Was sıe ıst, was sıe wıll) isimli kitabın da yazarı. ALMAN VATANDAŞLIĞINI KALKAN YAPTI Almanya firari TSK sorumlusu Adil Öksüz, savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi önemli isimlerini vermezken, Türkiye Ercan Karakoyun'u 2020 yılında FETÖ Terör Örgütü'nün Almanya'daki en üst düzeydeki yöneticisi olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nca Almanya Adalet Bakanlığı'ndan iadesini istemişti. Ancak Alman Devleti, Almanya Schwerte 1980 doğumlu Karakoyun'un Alman vatandaşlığını kazanmasından dolayı iadesinin mümkün olamayacağını belirterek iadesine red kararı verdi.

#7
Foto - İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

STK YÖNETİCİLİĞİNİ PERDE YAPTI İllegal örgüt hizmetlerinin yanı sıra legal görünümlü faaliyetlerini sürdüren Karakoyun, sık sık Alman medyasında FETÖ Terör Örgütü propagandası yapıyor. Vakfın kuruluş gerekçesini de "Gülen ve 'Hizmet' hareketinin medyada, siyasette ve akademik çevrelerde sözde ılımlı İslam görünümü adı altında eğitim vakfı aracı kılınarak örgütün Almanya ve diğer ülkelerdeki resmi kamu kurumlarına sızması yanında birçok gizli taktik kullanarak Alman Sivil Toplum Kuruluşlarına yerleşme faaliyetlerini gri propaganda ile perdeliyor. HOUSE OF ONE'IN KURUCU ORTAĞI 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Almanya'yı merkez üs olarak belirledi. Yaklaşık 10 Bin FETÖ mensubu Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Alman Friedrich-Ebert-Vakfı bursuyla Dortmund Üniversitesi'nde Kentsel Sosyoloji Mekânsal Planlama Bölümünü okuyup mezun olan Almanya doğumlu Ercan Karakoyun Alman devletiyle stratejik ilişkiler kurdu. FETÖ'nün Almanya legal örgütlenmesi için başlattığı faaliyetlerden biri ise Berlin'in en lüks merkezi Mitte'de Kasım 2013'te Diyalog ve Eğitim Vakfı (Stiftung Dialog und Bildung) Behrenstrasse 29 adresinde kar amacı gütmeyen vakıf adı altında vergiden muaf şekilde kuruldu. Kültürlerarası Diyalog Forumu (FID) eV Berlin'in kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığını da yapan Karakoyun, Avrupa'da yaşayan Müslüman gençliği kandırmaya yönelik sözde ılımlı İslam adı altında üç tek tanrılı din için ortak cami projesi olan House of One'ın kurucu ortağı ve Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor. Alıntı: Sabah

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