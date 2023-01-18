İhanet şebekesinin Avrupa'daki beyni! FETÖ'nün kritik ismini Almanya'daki ininde bulundu

STK YÖNETİCİLİĞİNİ PERDE YAPTI İllegal örgüt hizmetlerinin yanı sıra legal görünümlü faaliyetlerini sürdüren Karakoyun, sık sık Alman medyasında FETÖ Terör Örgütü propagandası yapıyor. Vakfın kuruluş gerekçesini de "Gülen ve 'Hizmet' hareketinin medyada, siyasette ve akademik çevrelerde sözde ılımlı İslam görünümü adı altında eğitim vakfı aracı kılınarak örgütün Almanya ve diğer ülkelerdeki resmi kamu kurumlarına sızması yanında birçok gizli taktik kullanarak Alman Sivil Toplum Kuruluşlarına yerleşme faaliyetlerini gri propaganda ile perdeliyor. HOUSE OF ONE'IN KURUCU ORTAĞI 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Almanya'yı merkez üs olarak belirledi. Yaklaşık 10 Bin FETÖ mensubu Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Alman Friedrich-Ebert-Vakfı bursuyla Dortmund Üniversitesi'nde Kentsel Sosyoloji Mekânsal Planlama Bölümünü okuyup mezun olan Almanya doğumlu Ercan Karakoyun Alman devletiyle stratejik ilişkiler kurdu. FETÖ'nün Almanya legal örgütlenmesi için başlattığı faaliyetlerden biri ise Berlin'in en lüks merkezi Mitte'de Kasım 2013'te Diyalog ve Eğitim Vakfı (Stiftung Dialog und Bildung) Behrenstrasse 29 adresinde kar amacı gütmeyen vakıf adı altında vergiden muaf şekilde kuruldu. Kültürlerarası Diyalog Forumu (FID) eV Berlin'in kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığını da yapan Karakoyun, Avrupa'da yaşayan Müslüman gençliği kandırmaya yönelik sözde ılımlı İslam adı altında üç tek tanrılı din için ortak cami projesi olan House of One'ın kurucu ortağı ve Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor. Alıntı: Sabah