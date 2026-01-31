  • İSTANBUL
İhanet anlaşması! 6,5 milyar dolarlık savaş helikopteri satışına onay verildi
İhanet anlaşması! 6,5 milyar dolarlık savaş helikopteri satışına onay verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, maliyeti 6,5 milyar doları aşan savaş helikopterlerinin satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e aralarında 30 Apache helikopterinin de bulunduğu toplam değeri 6,5 milyar doları aşan silah satışlarına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), yazılı açıklama yaparak, söz konusu silah satışlarının Kongre'ye bildirimini yaptığını belirtti.

Buna göre ABD, İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde toplam 30 Apache helikopterinin yanı sıra bu helikopterlerde kullanılan çok sayıda farklı parça ve mühimmatın satışını onayladı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki Müşterek Hafif Taktik Araçlar ve ilgili ekipmanların satışına da onay verdi.

İsrail'e yönelik onay verilen bir diğer satış işleminde de Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık değeri 740 milyon dolar olan Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı güç paketleri ve entegre lojistik destek ekipmanlarının satışını da onayladı.

Açıklamada, "Önerilen satış, operasyonlar sırasında kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetini artırarak İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştirecek." ifadesine yer verildi.

