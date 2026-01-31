  • İSTANBUL
İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı
İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Libya'da petrol ve doğalgaz ihalelerinin açılmasına az bir süre kala flaş gelişme ortaya çıktı. Bir ülke daha Libya ile anlaşma imzaladı.

İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Macaristan merkezli MOL Grubu, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile yeni bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak, şirketin uluslararası petrol arama ve üretim faaliyetlerini genişletme ve ham petrol tedarik kaynaklarını çeşitlendirme çabalarında yeni bir adım attı.

Foto - İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Mutabakat Zaptı, 30 Ocak'ta Budapeşte'de MOL Grubu Başkanı ve CEO'su Zsolt Hernádi ile Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Masoud Suleman tarafından imzalandı. Anlaşma, hidrokarbon arama ve üretim, teknolojik yenilik, petrol sahası hizmetleri ve ham petrol ticareti alanlarında iş birliği için bir çerçeve oluşturuyor.

Foto - İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Mutabakat Zaptı kapsamında, MOL ve NOC teknik ve ticari bilgi alışverişinde bulunacak ve Libya'daki potansiyel projeleri, özellikle de petrol ve doğalgaz arama fırsatlarını ve saha geliştirme teknolojilerini birlikte değerlendirecekler. Anlaşma ayrıca, jeopolitik belirsizlik ortamında çeşitlendirme arayan Avrupalı ​​enerji şirketleri için giderek daha stratejik bir öncelik haline gelen ham petrol tedariki ve ticaret işbirliğini de kapsıyor.

Foto - İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Hernádi, Libya'nın petrol ve doğalgaz sektörünün küresel enerji arzının kritik bir ayağı olmaya devam ettiğini vurgularken, bunun Avrupa için daha geniş stratejik sonuçlarına da dikkat çekti. "Özellikle denize kıyısı olmayan ülkeler için arz güvenliği ve enerji egemenliği açısından, kaynakların çeşitlendirilmesi hayati önem taşıyor," diyen Hernádi, ortaklığın iki taraf arasındaki eğitim ve bilimsel bağların yeniden kurulmasını da içerdiğini sözlerine ekledi.

Foto - İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Libya anlaşması, MOL'ün önümüzdeki beş yıl boyunca günde en az 90.000 varil petrol eşdeğeri üretimini sürdürmeyi hedefleyen uzun vadeli yarını şekillendirme stratejisine tam olarak uyuyor. MOL'ün şu anda dokuz ülkede arama ve üretim varlıkları bulunuyor ve bunlardan sekizinde aktif üretim yapılıyor; bu ülkeler arasında Hırvatistan, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Mısır ve Macaristan yer alıyor.

