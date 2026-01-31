İhaleleri Türkiye alır' diyorlardı! Libya'da bir ülke daha petrol ve doğalgaz için kafa çıkardı

Hernádi, Libya'nın petrol ve doğalgaz sektörünün küresel enerji arzının kritik bir ayağı olmaya devam ettiğini vurgularken, bunun Avrupa için daha geniş stratejik sonuçlarına da dikkat çekti. "Özellikle denize kıyısı olmayan ülkeler için arz güvenliği ve enerji egemenliği açısından, kaynakların çeşitlendirilmesi hayati önem taşıyor," diyen Hernádi, ortaklığın iki taraf arasındaki eğitim ve bilimsel bağların yeniden kurulmasını da içerdiğini sözlerine ekledi.