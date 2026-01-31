  • İSTANBUL
İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor
İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Rusya'ya ait insansız hava araçlarını düşürmek için harekete geçildi. Bölgeye SAN (Sistem Anty-UAV) adı verilen savunma kalkanı kurulyor.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Polonya, Rusya'dan kaynaklanan drone tehdidine karşı Avrupa'nın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birini kurmak için harekete geçti. 30 Ocak 2026 tarihinde Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz'in huzurunda, SAN (Sistem Anty-UAV) adı verilen kapsamlı bir insansız hava araçları (İHA/Drone) savunma programının sözleşmeleri imzalandı.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Tusk, törende yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir andır, bu sözü asla istismar etmem ama bugün gerçekten Polonya'nın, Avrupa'nın, NATO'nun doğu sınırının etkin savunmasında mutlak bir atılımla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

SAN, tek bir silah sistemi değil, birbiriyle entegre radarlar, sensörler, elektronik harp sistemleri ve çeşitli mühimmatlardan oluşan devasa bir ağ olarak tasarlandı. Sistemin kağıt üzerindeki yetenekleri şunları içeriyor: * Drone Avcıları: Yakalama veya çarpışma için kendi dronları. * Topçu Sistemleri: 35 mm ve 30 mm'lik programlanabilir mermili otomatik top sistemleri. * Ağır Makineli Tüfekler: 12,7 mm'lik WLKM makineli tüfekleri. * Güdümlü Füzeler: APKWS gibi lazer güdümlü roketler. * Elektronik Savaş (EW/Elektronik Harp): Dronların iletişimini ve navigasyonunu bozmak için sistemler. Tüm bu bileşenler, merkezi bir muharebe yönetim sistemi ve yazılımı ile birbirine bağlanacak.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Program Maliyeti: Yaklaşık 4,2 milyar dolar. Finansman Kaynağı: AB'nin SAFE (Avrupa'nın Güvenliği için Stratejik Faaliyetler Fonu) adlı savunma fonu. Teslimat Takvimi: İlk bileşenlerin 2026 yılında birliklere ulaştırılması planlanıyor. Sistemin tam olarak konuşlandırılması ise 2027-2028 yıllarını bulacak. Üretici Konsorsiyumu: Polonya devlet silah şirketi PGZ liderliğinde, Norveçli Kongsberg ve Advanced Protection Systems firmalarından oluşuyor.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

SAN sistemi, Polonya'nın ülkenin doğu sınırdaki hava savunmasını güçlendirmek için hayata geçirdiği daha büyük "Doğu Kalkanı" (Tarcza Wschód) programının bir parçası olacak. Mevcut Patriot, CAMM veya Poprad gibi diğer hava savunma sistemlerini tamamlayıcı bir rol üstlenecek.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Uzmanlar, bu hamlenin sadece Polonya için değil, NATO geneli için de önem taşıdığı görüşünde. Ukrayna'daki savaşta dronların kritik rolü, tüm modern orduları bu asimetrik tehdide karşı etkili, çok katmanlı ve entegre çözümler geliştirmeye zorluyor. Polonya'nın SAN programı, radar ağlarından yakın savunma silahlarına, elektronik harpten drone-savar dronlara kadar uzanan kapsamlı bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu sistemin başarısı ve operasyonel dersleri, diğer NATO müttefiklerinin benzer sistemler geliştirmesi için bir model oluşturabilir.

Foto - İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

Proje, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayinde işbirliğinin ve stratejik özerkliğe yönelik adımların bir örneği. AB fonlarıyla finanse edilen ve Avrupalı şirketler tarafından geliştirilen SAN, kıtanın savunma ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılama yönündeki çabalarının somut bir tezahürü olarak görülüyor. Sistemin sahada nasıl performans göstereceği merakla beklenirken, Varşova yönetimi bunu hem ulusal güvenlik hem de NATO içindeki prestiji için önemli bir yatırım olarak değerlendiriyor.

