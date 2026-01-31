İHA'ları patır patır düşürecekler! SAN aktif ediliyor

SAN, tek bir silah sistemi değil, birbiriyle entegre radarlar, sensörler, elektronik harp sistemleri ve çeşitli mühimmatlardan oluşan devasa bir ağ olarak tasarlandı. Sistemin kağıt üzerindeki yetenekleri şunları içeriyor: * Drone Avcıları: Yakalama veya çarpışma için kendi dronları. * Topçu Sistemleri: 35 mm ve 30 mm'lik programlanabilir mermili otomatik top sistemleri. * Ağır Makineli Tüfekler: 12,7 mm'lik WLKM makineli tüfekleri. * Güdümlü Füzeler: APKWS gibi lazer güdümlü roketler. * Elektronik Savaş (EW/Elektronik Harp): Dronların iletişimini ve navigasyonunu bozmak için sistemler. Tüm bu bileşenler, merkezi bir muharebe yönetim sistemi ve yazılımı ile birbirine bağlanacak.