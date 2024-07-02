İHA üssü vuruldu! Kayıp çok büyük

Ukrayna'dan alınan bilgiye göre saldırı Rusya'nın ağır kayıplara uğramasına neden oldu. Ayrıca, bitişikteki idari ve yerleşim bölgelerinin Rus askeri personeli ve İranlı eğitmenler tarafından vurulduğu söyleniyor. Ukrayna'nın resmi açıklamasında üç eğitmenin isimleri Gunya, Sadreev ve Kazhanov'du. Saldırıda ölenlerin olduğu söyleniyor.