2024-07-02 08:17:05 İHA üssü vuruldu! Kayıp çok büyük
Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez insansız hava araçları üssünün vurulması ortalığı karıştırdı.
Dünyanın birçok noktasında gerilim tırmanırken bu kez insansız hava araçları üssünün vurulması ortalığı karıştırdı.
3. Dünya Savaşı'na yönelik söylemler devam ederken çatışma ortamı artık dünyanın birçok bölgesine yayılmış durumda.
Ukrayna silahlı kuvvetleri, Ukrayna savaşına misilleme olarak bir Rus üssünü bombaladı. Kyiv Post raporlarına göre bu üs, çeşitli Shahed ve Geran kamikaze dronlarını barındırıyordu. Tesisin İranlı drone eğitmenleri tarafından da kullanıldığı söyleniyor.
Kiev'den yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıyı 21 Haziran'da Ukrayna Donanması ve Gizli Servisi (SBU) gerçekleştirdi. Bu saldırı, Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar bölgesinde, Azak Denizi kıyısındaki kıyı kenti Yeysk yakınlarındaki bir hava operasyonları ve hava savunma eğitim tesisine çok sayıda saldırıyla sonuçlandı.
Rusya'nın çeşitli tipteki insansız hava araçlarını kullanmak üzere asker yetiştirmek için kullanılan 726'ncı Hava Savunma Eğitim Merkezi gece vakti düzenlenen saldırıda vuruldu.
Yeysk tesisi daha önce Ukrayna askeri istihbaratı tarafından Rus ordusunun Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine ve işyerlerine kamikaze drone saldırıları düzenlediği çeşitli yerlerden biri olarak tanımlanmıştı.
Ukrayna Donanması'na göre, 21 Haziran'daki saldırıda bir depo da vuruldu ve yaklaşık 20 İran yapımı Shahed-136 kamikaze İHA'sı, 50 Rus Lancet kamikaze İHA'sı ve Rus havacılık şirketi Zala'ya ait 50 keşif İHA'sı imha edildi.
Ukrayna'dan alınan bilgiye göre saldırı Rusya'nın ağır kayıplara uğramasına neden oldu. Ayrıca, bitişikteki idari ve yerleşim bölgelerinin Rus askeri personeli ve İranlı eğitmenler tarafından vurulduğu söyleniyor. Ukrayna'nın resmi açıklamasında üç eğitmenin isimleri Gunya, Sadreev ve Kazhanov'du. Saldırıda ölenlerin olduğu söyleniyor.
Doğrulanması halinde saldırı, Ukrayna'nın Şubat 2022'deki Rus işgalinden bu yana Rus uzun menzilli sistemlerine karşı en etkili karşı saldırılarından biri olarak kabul edilebilir.
Kiev'den gelen resmi bilgilere göre Rusya şu ana kadar Ukrayna'ya 5.000'e yakın insansız hava aracı ateşledi. Shahed drone, 50 kilogramlık bir savaş başlığıyla donatılıyor ve Rus ordusu tarafından sivil altyapıya saldırmak ve Ukrayna hava savunmasını gözetlemek ve dikkatini dağıtmak için yaygın olarak kullanılıyor.
Kiev'den gelen resmi bilgilere göre Rusya şu ana kadar Ukrayna'ya 5.000'e yakın insansız hava aracı ateşledi. Shahed drone, 50 kilogramlık bir savaş başlığıyla donatılıyor ve Rus ordusu tarafından sivil altyapıya saldırmak ve Ukrayna hava savunmasını gözetlemek ve dikkatini dağıtmak için yaygın olarak kullanılıyor.
KAYNAK: TRHABER
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