İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi
Haber Merkezi

İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. Bölgede bir petrol gemisi saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Türkiye'den yardım talep edildi.

Foto - İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Reuters'ın haberine göre, Rusya'ya doğru giden bir petrol tankeri Karadeniz'de İHA saldırısına uğradı ve bunun üzerine rotasını değiştiren gemi, Türk Sahil güvenlikten yardım istedi.

Foto - İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Lloyd's List Intelligence adlı deniz ulaşımı şirketi, Palau bayraklı Elbus gemisinin Çarşamba günü makine dairesini hedef alan "insansız deniz aracı ve drone saldırısına" maruz kaldığını ve 25 mürettebat arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını veya çevre içib bir tehlike meydana gelmediğini duyurdu. Güvenlik kaynakları, yapılan değerlendirmeye dayanarak olayın bir İHA saldırısı olduğunu belirtti. Olayın arkasında kimin olduğu henüz açıklanmadı.

Foto - İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Lloyd's List Intelligence, ayrıca geminin Singapur'dan Rusya'nın Novorossiysk limanına doğru yola çıktığını aktardı. Deniz trafiği verileri, Elbus gemisinin Karadeniz üzerinden doğuya doğru olan önceki rotasından saparak, İnebolu limanının birkaç kilometre açıklarında demirlediğini gösterdi.

Foto - İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Kasım ayı sonlarında, Ukrayna donanmasına ait İHA'ların Karadeniz'de Rusya'ya giden iki tankere saldırmasının ardından Rusya tepki göstermişti.

Foto - İHA saldırısına uğradı! Türkiye'den acil kodlu yardım istedi

Bu olaylar Moskova'nın misilleme tehdidinde bulunmasına ve Ankara'nın sükunet çağrı yapmasına neden oldu. Aralık ayı başlarında Rus bayraklı bir başka gemi de denizde saldırıya uğradığını bildirdi, ancak Kiev bu olayda herhangi bir rolü olduğunu reddetti. Ukrayna Güvenlik Servisi, Elbus'un karıştığı olayla ilgili sorulara cevap vermedi. Kaynak: Türkiye Gazetesi

