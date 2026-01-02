  • İSTANBUL
İdlip'te kar altında yaşam savaşı
Giriş Tarihi:

Kamplardan aktarılan görüntüler, uzun yıllardır savaşla boğuşan coğrafyadaki insani durumun halen ne derede kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman'ın talimatıyla vilayet ve kırsalındaki bölgelerde bulunan çadır kamplarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere 1000 ton yakacak odun dağıtımına başlandı.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

Yardım çalışmalarını yürüten yetkililer, yakacak odun dağıtımının amacının, özellikle devam eden yağmur, kar yağışı ve sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte soğuğa uygun olmayan geçici konutlarda yaşayan yerinden edilmiş ailelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek olduğunu belirtti.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

Suriye'nin kuzeybatısındaki kamplarda yaşayan binlerce aile, oldukça kötü durumdaki geçici konutlarda yaşam mücadelesi verirken, pek çok kişi ekonomik şartlar nedeniyle temel ısınma ihtiyacını dahi karşılayamıyor.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

Kamplardan aktarılan görüntüler, uzun yıllardır savaşla boğuşan coğrafyadaki insani durumun halen ne derede kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

Asıl ikamet ettikleri evler Rusya, İran ve Esed rejimi güçlerince bombalanan Suriyelilerin büyük bir kısmı çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor. Ancak ülkedeki mevcut ekonomik durum, kıt geçim kaynakları ve diğer zorluklar savaşın sona erdiği ülkede halen büyük bir sorun teşkil ediyor.

Foto - İdlip'te kar altında yaşam savaşı

Kuzeybatı Suriye'deki kamplarda yerinden edilmiş insanların sayısının, yalnızca İdlib ve Halep vilayetleri arasında dağılmış 1.150 kampta yaşayan yaklaşık 952.000 kişi olduğu belirtiliyor.

