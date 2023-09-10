  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isim açıkladı! Bakın karpuz çekirdeği hangi hastalığa iyi geliyor

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için

Beylikova ışıl ışıl oldu

Son yıllarda sayısı orada artıyor, dev obruklar ortada kaldı: Flaş gelişme! Prof. Dr. Fetullah Arık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

30'a yakın fay var! Fas depreminde Van detayı

Ev sahibi ve kiracılar aman dikkat! Bunu yapmayan hapı yuttu

Şanlıurfa'daki kazıdan öyle şeyler fışkıracak ki... Duyanlar şok olacak! Bu haber herkesi havalara uçuracak

1943 depreminden sonra ortaya çıktı! Köylüler bu suyu 80 yıldır koruyor

Dehşete düşüren olay! İdam edin bunları! Kesik boğazla sokakta böyle yardım istedi

Geleceğin çocukları iş başında! Bu yaşta bunları yapanlar ileride neler yapmaz
Teknoloji-Bilişim
7
İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

2023-09-10 13:15:29
İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Eski telefon ve laptopların içinde gizli bir hazinenin olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Elektronik atıklardan çok küçük altın parçaları çıkarılabildiği ortaya çıktı. Bu çıkan altınların bilezik, kolye ve kol düğmesi olarak geri dönüştürülebildiği ifade edildi.

#2
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Birleşik Krallık'ın resmi madeni para üreticisi olan Royal Mint, iki yıldır elektronik atıklardan metalleri geri kazanmanın gizemli bir yolunu geliştirmekle meşgul olduğunu ifade ederken, sürdürülebilir değerli metaller konusunda uzman kimyager Hayley Messenger ve kimyasal analistlerden oluşan bir ekip, Kanadalı start-up Excir ile birlikte, atılan dizüstü bilgisayarların ve eski cep telefonlarının içindeki baskılı devre kartlarında kullanılan çok az miktardaki altının ?'unu çıkardığını iddia ettikleri temiz, enerji açısından verimli bir yöntem icat etti ve bunun patentini aldı.

#3
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

PatronlarDunyasi.com’da yer alan bilgilere göre; Royal Mint, tamamen faaliyete geçtiğinde haftada 90 ton devre kartını işleyebilecek ve her yıl yüzlerce kilogram altını geri kazanabilecek multi-milyon sterlinlik yeni bir fabrika açıyor.

#4
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Söz konusu kartlar ışıldayan bir karışımın içine sokuluyor ve karışım köpürmeye başladığında şişe bir tamburlu makineye yerleştirilip sadece dört dakika içinde tüm altın eriyip sıvıya karışıyor. Böylece altın ayrıştırılmış oluyor. Bu kimyasal çözeltinin 20 defaya kadar yeniden kullanıldığını ve çözünmüş altın konsantrasyonunun her seferinde arttığını açıklayan Messenger, “tüm bunlar oda sıcaklığında ve çok hızlı oluyor" denildi.

#5
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

E-atık dünyanın en hızlı büyüyen atık kitledi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, dünya çapında her yıl tahminen 50 milyon ton e-atık üretiliyor ve bu miktar şimdiye kadar yapılmış tüm ticari uçaklardan daha ağır. Ancak bunun yalnızca 'si resmi olarak geri dönüştürülüyor. Çoğu atılıyor ve ya çöp sahasına gönderiliyor ya da yakılıyor.

#6
Foto - İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

BBC’ye konuşan Messenger, “şu anda atık olan şeylerden mümkün olduğu kadar çok değerli metali geri kazanmak istiyoruz" diyor. "Odak noktamız, oda sıcaklığında etkili olan ve eritme işleminden çok daha az sera gazı emisyonu üreten bir süreç kullanarak bunu Birleşik Krallık içinde sürdürülebilir bir şekilde yapmak,” dedi. Kaynak: Yeniçağ

Türkiye şaha kalktı! Üretim 21,5 milyon ton oldu!
Ekonomi

Türkiye şaha kalktı! Üretim 21,5 milyon ton oldu!

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, bahar aylarında yağışların hububatta rekolteyi artırdığını söyledi...
Kadınlar tuvaletine girmek isteyen LGBT’li karşısında babayı buldu
Yaşam

Kadınlar tuvaletine girmek isteyen LGBT’li karşısında babayı buldu

Tüm dünyada büyük bir sorun oluşturan LGBT'li problemi her yerde kendini gösteriyor. ABD'de bir baba kadınlar tuvaletine girmek isteyen LGBT..
Hikmet Çetin CHP’nin altı parti ile yaptığı protokolde laiklik kelimesinin bile geçmediğini söyleyerek başkaldırdı
Gündem

Hikmet Çetin CHP’nin altı parti ile yaptığı protokolde laiklik kelimesinin bile geçmediğini söyleyerek başkaldırdı

Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla suçladı.
Aman çok dikkat edin! Bu hata organ yetmezliğine neden oluyor
Sağlık

Aman çok dikkat edin! Bu hata organ yetmezliğine neden oluyor

Uzman isim, yapılan bilinçsiz diyetlerin organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi.
Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl bir aptallık? Bu mağara kaçkınlarının derdi ne? Pembe mabatlılarda o
Medya

Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl bir aptallık? Bu mağara kaçkınlarının derdi ne? Pembe mabatlılarda o "istif"i bozmaya hiç niyet yok

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, hemen her gün sokaklarda bir başörtülüye, bir çarşaflıya hakaretler yağdıran, ağırlığı yaşlı ..
CHP'de olaysız gün yok! Anıtkabir'i bile karıştırdılar
Gündem

CHP'de olaysız gün yok! Anıtkabir'i bile karıştırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Zi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23