İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Söz konusu kartlar ışıldayan bir karışımın içine sokuluyor ve karışım köpürmeye başladığında şişe bir tamburlu makineye yerleştirilip sadece dört dakika içinde tüm altın eriyip sıvıya karışıyor. Böylece altın ayrıştırılmış oluyor. Bu kimyasal çözeltinin 20 defaya kadar yeniden kullanıldığını ve çözünmüş altın konsantrasyonunun her seferinde arttığını açıklayan Messenger, “tüm bunlar oda sıcaklığında ve çok hızlı oluyor" denildi.