İçinden çıkanları duyunca şaşıracaksınız! Bunu duyan eski telefonunu çöpe atamayacak

Birleşik Krallık'ın resmi madeni para üreticisi olan Royal Mint, iki yıldır elektronik atıklardan metalleri geri kazanmanın gizemli bir yolunu geliştirmekle meşgul olduğunu ifade ederken, sürdürülebilir değerli metaller konusunda uzman kimyager Hayley Messenger ve kimyasal analistlerden oluşan bir ekip, Kanadalı start-up Excir ile birlikte, atılan dizüstü bilgisayarların ve eski cep telefonlarının içindeki baskılı devre kartlarında kullanılan çok az miktardaki altının ?'unu çıkardığını iddia ettikleri temiz, enerji açısından verimli bir yöntem icat etti ve bunun patentini aldı.