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#1
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

Soykırımcı İsrail'inönde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, İran'a karşı yürütülen savaşın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile israil Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkilerde bir krizin kaçınılmaz hale geldiğini yazdı.

#2
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

Gazeteye göre Trump, muhtemelen Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea tarafından kendisine aktarılan bilgiler doğrultusunda İran'a karşı savaşın "parkta yürüyüş yapmak kadar kolay" olacağını düşündü. Ancak daha sonra durumun hiç de öyle olmadığını gördü.

#3
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

Haberde, belirli bir aşamada Netanyahu'nun isteğinin aksine Trump'ın savaşın sona erdirilmesi yönünde adım atmaya karar verdiği belirtildi. Çünkü İran yalnızca teslim olmayı reddetmekle kalmadı, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı kapatarak tüm dünyayı etkileyen bir krize neden oldu. Gazeteye göre Trump, Netanyahu'nun perde arkasında müzakereleri sabote etmeye çalıştığını hissettiğinde ise onu eleştirmeye başladı.

#4
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

"Trump uzun süredir savaşı bitirmek istiyordu" Haberde Trump'ın uzun süredir savaşı sona erdirmeye çalıştığı belirtilerek, bunun için İran'a yönelik çeşitli tehditlerde bulunduğu ancak İran tarafının bu tehditleri ciddiye almadığı ifade edildi. Gazete ayrıca israilin Beyrut'a düzenlediği saldırının ABD yönetimi tarafından "Trump'ın yüzüne atılmış bir tokat" olarak değerlendirildiğini yazdı. Trump'ın söz konusu saldırıyı, kendisine karşı yapılmış bir manevra ve "nankörlük göstergesi" olarak gördüğü belirtildi.

#5
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

"Trump, Netanyahu'nun vizyonunun kendisininki olmadığını anladı" israilin Beyrut saldırısının ardından gazeteye konuşan bir kaynak, Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılığının daha görünür hale geldiğini söyledi. Kaynak, "Trump, Netanyahu'nun vizyonunun kendi vizyonu olmadığını anladı" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Netanyahu'nun savaşı bitirmek istemediğini, herhangi bir anlaşmaya sıcak bakmadığını ve yeniden bombardımana dönmek istediğini söyledi. Gazete, bunun sonucunda Trump'ın Netanyahu'ya siyasi bir mesaj vermeye karar verdiğini ve "bir sonraki seçimi kazanacağından emin olmadığını" söyleyerek ona dolaylı bir uyarıda bulunduğunu yazdı.

#6
Foto - İçeriden itiraf! 'Trump ile Netanyahu arasında çatışma kaçınılmaz'

Habere göre bu açıklama, siyasi semboller dilinde Netanyahu'ya "çıkış kapısını göstermeye" eşdeğer olarak değerlendiriliyor. Gazete, Trump'ın Netanyahu'nun hareket alanının kısıtlı olduğunu düşündüğünü ve israil Başbakanı'nın ABD içinde kendisine alternatif bir siyasi dayanağının bulunmadığını bildiğini belirtti. Netanyahu'nun da bunun farkında olduğu ifade edilirken, ikisi arasındaki gerilimin giderek arttığı ve Trump ile doğrudan bir yüzleşme ya da onu yeniden ikna etme girişiminin kaçınılmaz hale geldiği yorumuna yer verildi.

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