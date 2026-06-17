Habere göre bu açıklama, siyasi semboller dilinde Netanyahu'ya "çıkış kapısını göstermeye" eşdeğer olarak değerlendiriliyor. Gazete, Trump'ın Netanyahu'nun hareket alanının kısıtlı olduğunu düşündüğünü ve israil Başbakanı'nın ABD içinde kendisine alternatif bir siyasi dayanağının bulunmadığını bildiğini belirtti. Netanyahu'nun da bunun farkında olduğu ifade edilirken, ikisi arasındaki gerilimin giderek arttığı ve Trump ile doğrudan bir yüzleşme ya da onu yeniden ikna etme girişiminin kaçınılmaz hale geldiği yorumuna yer verildi.