"Trump, Netanyahu'nun vizyonunun kendisininki olmadığını anladı" israilin Beyrut saldırısının ardından gazeteye konuşan bir kaynak, Trump ile Netanyahu arasındaki görüş ayrılığının daha görünür hale geldiğini söyledi. Kaynak, "Trump, Netanyahu'nun vizyonunun kendi vizyonu olmadığını anladı" ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Netanyahu'nun savaşı bitirmek istemediğini, herhangi bir anlaşmaya sıcak bakmadığını ve yeniden bombardımana dönmek istediğini söyledi. Gazete, bunun sonucunda Trump'ın Netanyahu'ya siyasi bir mesaj vermeye karar verdiğini ve "bir sonraki seçimi kazanacağından emin olmadığını" söyleyerek ona dolaylı bir uyarıda bulunduğunu yazdı.