SİPER BLOK-I, daha önce 100+ kilometre menzilli test atışlarında hedeflerini başarıyla vurmuş ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Sistemin kabul ve teslimat faaliyetleri kapsamında icra edilen atışlarda dost-düşman hedef ayrımı, otonom batarya atışı, çoklu hedef senaryoları ve uzun menzilli önleme kabiliyeti sahada doğrulandı. Son testle birlikte SİPER BLOK-I’in yüksek süratli ve manevralı Süper Şimşek hedefini imha etmesi, sistemin operasyonel olgunluğunu bir kez daha teyit etti.