Sıcak gelişme: Türkiye yerli S-400'ü aktif etti
Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak işaret edilen Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, kritik test aşamalarından birini daha başarılı bir şekilde tamamladı.
Türkiye'nin yerli S-400 hava savunma sistemi olarak işaret edilen Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, kritik test aşamalarından birini daha başarılı bir şekilde tamamladı.
Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir eşik daha aşıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosunda Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha etti.
Test kapsamında SİPER BLOK-I Füzesi, 100+ kilometre menzilde hedefe angaje oldu. Atışın başarıyla tamamlanmasıyla sistemin Tam Harekat Kabiliyetine ulaştığı açıklandı.
SİPER ailesinde bir diğer kritik test ise SİPER BLOK-II Füzesi ile gerçekleştirildi. Dağıtık mimaride görev yapabilen ve stratejik seviyede hava ve füze savunması sağlayan SİPER, zorlayıcı manevra yapan hedefi 150+ kilometre menzilde başarıyla vurdu.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SİPER 2’nin zorlayıcı manevra yapan hedefe tam isabet sağladığını belirterek, seri üretim faaliyetleri sürerken Çelik Kubbe’nin modern harp sahasına uygun yeni kabiliyetlerle güçlendirilmeye devam edeceğini vurguladı. Test atışının ardından değerlendirmede bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, “Gök Vatan’ımızın kalesi SİPER 2, test atışını başarıyla tamamlayarak gücünü bir kez daha ispat etti.” ifadelerini kullandı.
SİPER, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin uzun menzilli ve yüksek irtifadaki en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve hava soluyan tehditlere karşı bölge hava savunması sağlamak üzere geliştirildi. Dağıtık mimarisi sayesinde farklı radar, komuta kontrol ve fırlatma unsurlarıyla entegre şekilde görev yapabiliyor.
SİPER BLOK-I, daha önce 100+ kilometre menzilli test atışlarında hedeflerini başarıyla vurmuş ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Sistemin kabul ve teslimat faaliyetleri kapsamında icra edilen atışlarda dost-düşman hedef ayrımı, otonom batarya atışı, çoklu hedef senaryoları ve uzun menzilli önleme kabiliyeti sahada doğrulandı. Son testle birlikte SİPER BLOK-I’in yüksek süratli ve manevralı Süper Şimşek hedefini imha etmesi, sistemin operasyonel olgunluğunu bir kez daha teyit etti.
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