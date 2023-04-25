2023-04-25 19:56:03 Icardi İlk tercihini açıkladı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile adete küllerinden doğan Arjantinli Yıldız Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı. Daha önce de kalmak istediğini belirten başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Haberde, oyuncunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve uzun süreli bir kontrat yapmak istediği de yazıldı.
PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin, Türkiye'deki yayıncı kuruluşun sahibi olduğu için bu durumun Galatasaray'ın müzakerelerde işine yarayacağını aktardı.
Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor. Henüz anlaşmanın pek yakın olduğu söylenemese de iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
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