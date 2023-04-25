Icardi İlk tercihini açıkladı

Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı. Daha önce de kalmak istediğini belirten başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.