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Medya
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İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Sonlandırdılar

2021-08-03 10:48:15
İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Sonlandırdılar

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, İBO Show'a başlamasının ardından beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı.

#1
Foto - 2011 yılında İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, merminin başına isabet etmesi sebebiyle ağır yaralanmıştı.

2011 yılında İstanbul Maslak'ta, Abdullah Uçmak'ın adamları tarafından silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, merminin başına isabet etmesi sebebiyle ağır yaralanmıştı.

#2
Foto - Saldırıdan sonra şarkıcı Tatlıses, Amerika, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerde tedavi gördü. Yıllarca süren tedavi devam ederken Tatlıses, 2017 yılında

Saldırıdan sonra şarkıcı Tatlıses, Amerika, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerde tedavi gördü. Yıllarca süren tedavi devam ederken Tatlıses, 2017 yılında "malulen emeklilik" başvurusunda bulundu.

#3
Foto - İzmir Sağlık Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru gerekli sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda kabul edildi.

İzmir Sağlık Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru gerekli sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda kabul edildi. "Malulen emekli" olan İbrahim Tatlıses'e SGK'dan şoke eden bir karar geldi.

#4
Foto - 4 yıldır SGK'dan 3119 lira malulen emeklilik maaşı alan İmparator'dan bu hak geri alındı. Yıllar sonra

4 yıldır SGK'dan 3119 lira malulen emeklilik maaşı alan İmparator'dan bu hak geri alındı. Yıllar sonra "İbo Show" ile ekranlara dönen Tatlıses'in yeniden çalışmaya başlamasıyla SGK maaş ödemesini sonlandırdığını bildirdi.

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