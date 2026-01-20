  • İSTANBUL
İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

İbrahim Saraçoğlu mısır püskülü çayı nasıl olmalı sorusuna yanıt verdi. Böbrek taşı sorunundan saç ve tırnak sağlığına pek çok konuda öne çıkan mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli? Detaylar haberimizde!

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

Mısır püskülü kalp hastalığını ve yüksek kolesterolü önlemede oldukça etkili olan stigmasterol ve sitosterol içerir. Ayrıca, ağız ve cilt koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olan ve vücudunuzdaki glikoz seviyelerini düzenleyen bitki asitlerine sahiptir. Mısır püskülünü kullanmanın en yaygın yolu çay olarak tüketmektir. Peki, mısır püskülü çayının faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

Genellikle koçanındaki taneleri yediğimiz mısır, püskülü ile adeta gizli bir mucizedir. Mısır püsküllerini kaynatıp çay haline getirerek vücudunuzdaki muhteşem değişikliklere tanık olabilirsiniz. Mısır Püskülü Çayının Faydaları Nelerdir? – Mısır püskülü çayının en belirgin faydası asabiyet ve heyecan sorunlarını ortadan kaldırması ve sakinleştirmesidir. – Vücudu güçlendiren tonik etkisine sahiptir. – Mısır püskülü çayının idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. – Romatizma tedavilerine yardım eden bir çay türüdür. – Mesane taşlarını düşürdüğü bilinen mısır püskülü çayı aynı zamanda sistit ile prostatit gibi problemlerin tedavisinde kullanılır. – Çocuklarda ise böbrek rahatsızlıklarını tedavi edici özelliğe sahiptir. – Cilde de faydalı olduğu bilinen mısır püskülü çayının akneleri önleyici ve cildi güzelleştirici etkisi bulunmaktadır. – Mikropları öldürücü özelliğe sahip olduğu için cilt güzelliğine katkıda bulunur. – Mısır püskülünün içinde kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır. Kalsiyum miktarı metabolizmayı hızlandırır ve kilo verme süresince size yardım eder. Yağ yakılmasını kolaylaştırarak ödem birikmelerinin önüne geçer. Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır. Saç dibindeki deride kepeklenme sorununu ortadan kaldırır. Ayrıca egzama ya da kabuklanma sorunlarına da fayda sağlar. Mısır püskülü çayı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu? MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR? * Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tutam mısır püskülü atıp, 5 dakika kaynatın. * Süre tamamlandıktan sonra ocaktan alıp süzün. * Günde 2 defa sabah ve akşam yemeklerden önce için. Mısır püskülü çayı, taze mısır koçanının içerisinde yer alan püsküllerden yapılır. Mısır püskülü çayı idrar yolundaki iltihabı giderir, vücuttaki ödemi atar, yağ yakımını hızlandırır, romatizmal ağrıları geçirir ve kilo vermeye yardımcı olur.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

Diğer tarifler; Taze mısır püskülü çayı nasıl yapılır? İlk olarak mısır püsküllerini küçük küçük doğrayın ve kaynayan suyun içerisine atın. Püskülleri kesinlikle suyla birlikte kaynatmayın. Püskülleri suyun içine attıktan sonra 10-15 dakika demlendirin. Ardından süzerek içebilirsiniz. Mısır Püskülü Çayı Nasıl Yapılır? 1 tatlı kaşığı mısır püskülü (kıyılmış halde) 1 bardak kaynar su (su bardağı) Kaynamış suyun içine mısır püskülünü atın ve 5 dakika süreyle demlenmesini sağlayın. Daha sonra posasını süzün yemekten önce bir bardak için.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

Mısır püskülü çayı ne zaman içilmeli? Mısır püskülü çayı genellikle sabahları bir fincan olarak içilir. Tercihen akşam yemeklerinden önce de tüketilebilir. Böylece siz gece uyurken mısır püskülü çayı sayesinde vücudunuzun toksinler ile savaşması çok daha kolay olabilir. Ancak bu çayın öğlen saatlerinde ya da gün içerisinde içilmesi pek tavsiye edilmez. Not: Mısır püskülünü demletmeden önce iyice yıkayın. İlaçlı mısır püskülleri sağlığınızı tehlikeye sokabilir. Mısır püskülü yüksek potasyum seviyelerine sahip olmasına rağmen, bir diüretiktir ve bu potasyum eksikliğine yol açabilir. Bu baş dönmesi, kas krampları, baş ağrısı ve ishale neden olabilir. Mısıra alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca emziren anneler ve hamilelerin uzak durması tavsiye edilir. İdrara sık çıkma durumlarında mısır püskülü suyu içilmelidir. Potasyum, K vitamini ve flavonoidler açısından zengin olan Mısır Püskülü, güçlü bir idrar söktürücü (diüretik) özelliğe sahiptir.Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa, bu çayı içmeden önce doktorunuzla konuşmalısınız.

