İbrahim Saraçoğlu'ndan mısır püskülü kürü: Çay içine koyun! Böbrekteki taşı kuma çeviriyor, kepeği söküyor

Genellikle koçanındaki taneleri yediğimiz mısır, püskülü ile adeta gizli bir mucizedir. Mısır püsküllerini kaynatıp çay haline getirerek vücudunuzdaki muhteşem değişikliklere tanık olabilirsiniz. Mısır Püskülü Çayının Faydaları Nelerdir? – Mısır püskülü çayının en belirgin faydası asabiyet ve heyecan sorunlarını ortadan kaldırması ve sakinleştirmesidir. – Vücudu güçlendiren tonik etkisine sahiptir. – Mısır püskülü çayının idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. – Romatizma tedavilerine yardım eden bir çay türüdür. – Mesane taşlarını düşürdüğü bilinen mısır püskülü çayı aynı zamanda sistit ile prostatit gibi problemlerin tedavisinde kullanılır. – Çocuklarda ise böbrek rahatsızlıklarını tedavi edici özelliğe sahiptir. – Cilde de faydalı olduğu bilinen mısır püskülü çayının akneleri önleyici ve cildi güzelleştirici etkisi bulunmaktadır. – Mikropları öldürücü özelliğe sahip olduğu için cilt güzelliğine katkıda bulunur. – Mısır püskülünün içinde kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır. Kalsiyum miktarı metabolizmayı hızlandırır ve kilo verme süresince size yardım eder. Yağ yakılmasını kolaylaştırarak ödem birikmelerinin önüne geçer. Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır. Saç dibindeki deride kepeklenme sorununu ortadan kaldırır. Ayrıca egzama ya da kabuklanma sorunlarına da fayda sağlar. Mısır püskülü çayı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu? MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR? * Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tutam mısır püskülü atıp, 5 dakika kaynatın. * Süre tamamlandıktan sonra ocaktan alıp süzün. * Günde 2 defa sabah ve akşam yemeklerden önce için. Mısır püskülü çayı, taze mısır koçanının içerisinde yer alan püsküllerden yapılır. Mısır püskülü çayı idrar yolundaki iltihabı giderir, vücuttaki ödemi atar, yağ yakımını hızlandırır, romatizmal ağrıları geçirir ve kilo vermeye yardımcı olur.