ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!
Haber Merkezi

ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Çin, Type 055 sınıfı iki yeni ağır destroyerini deniz tatbikatında ilk kez kamuoyuna gösterdi. Dongguan ve Anqing gemileriyle birlikte Çin donanmasındaki Type 055 sayısı 10’a yükseldi.

#1
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), iki yeni ağır sınıf destroyerini bir deniz tatbikatı sırasında kamuoyuna tanıttı.

#2
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Dongguan (Hull 109) ve Anqing (Hull 110) adlı savaş gemileri, 8 Mart 2026’da Çin devlet televizyonu CCTV’nin Xinwen Lianbo programında yayımlanan görüntülerde ilk kez resmi olarak görüldü.

#3
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Yeni gemilerin filoya katılmasıyla Çin’in Type 055 sınıfı destroyer sayısı 10’a yükseldi.

#4
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Yayımlanan görüntülerde iki destroyerin diğer savaş gemileriyle birlikte koordineli deniz tatbikatları gerçekleştirdiği görüldü. Tatbikatın amacı, yeni gemilerin büyük deniz görev gruplarıyla birlikte operasyon yapabilme kabiliyetini test etmek ve gemiler arası koordinasyonu artırmak olarak açıklandı. Type 055 sınıfı gemiler özellikle filo hava savunması ve uzun menzilli saldırı görevleri için tasarlanmış büyük yüzey savaş platformları olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Type 055 sınıfı destroyerler Çin donanmasının en büyük yüzey savaş gemileri arasında yer alıyor. Yaklaşık 10.000 tonluk deplasmana sahip bu gemiler gelişmiş radar sistemleri, güçlü komuta kontrol altyapısı ve geniş füze kapasitesiyle donatılmış durumda. Askeri uzmanlara göre bu gemiler aynı anda çok sayıda hava hedefini tespit edip takip edebiliyor ve görev grubundaki diğer gemilere erken uyarı sağlayabiliyor.

#6
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Type 055 destroyerleri 112 hücreli dikey fırlatma sistemi (VLS) ile donatılmış durumda. Bu sistem sayesinde gemiler: Hava savunma füzeleri, Gemi karşıtı füzeler, Kara hedeflerine yönelik seyir füzeleri, Denizaltı karşıtı silahlar kullanabiliyor.

#7
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Çin’in daha önce hizmete aldığı Type 055 destroyerleri arasında Nanchang, Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian, Yan’an, Zunyi ve Xianyang gemileri bulunuyordu. Yeni gemilerin eklenmesiyle Çin donanması uzak deniz görevlerinde daha uzun süre devriye yapabilecek ve gemiler bakım ile eğitim süreçlerinde rotasyon sistemi kullanabilecek.

#8
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Hizmete Giriş: 2020. Toplam Planlanan Gemi: 16. Mevcut Gemi Sayısı: 10. Deplasman: 12.000–13.000 ton. Uzunluk: 180 metre. Genişlik: 20 metre.

#9
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Tahrik Sistemi: COGAG gaz türbini sistemi. 4 adet QC-280 gaz türbini (toplam 112 MW güç). Maksimum Hız: 30 knot (56 km/s). Menzil: 5.000 deniz mili (9.300 km). Silah Sistemleri: 112 hücreli VLS füze sistemi, 130 mm H/PJ-45 deniz topu, Type 739 H/PJ-11 yakın savunma sistemi (CIWS), HHQ-10 kısa menzil hava savunma sistemi, Yu-7 torpidoları için üçlü torpido tüpleri.

#10
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Havacılık Kapasitesi: 2 helikopter için hangar ve uçuş güvertesi (Z-9 veya Z-18). mürettebat: 300’den fazla personel.

#11
Foto - ABD gemi üretmekte bile zorlanırken!

Bu gelişme, Çin’in özellikle uzak deniz operasyonları ve uçak gemisi görev gruplarını koruma kapasitesini hızla artırdığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

