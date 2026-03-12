  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yarar, kamuoyunda saklanan gerçeği ilk kez açıkladı.

#1
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Mete Yarar, İran’ın saldırılarının etkisinin küçümsendiğini belirterek İsrail’de yaşanan yıkımın kamuoyuna yansıtılmadığını söyledi.

#2
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

İran’ın attığı füzelerin etkisinin coğrafi büyüklük üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yarar, İsrail’in küçük bir ülke olması nedeniyle saldırıların daha geniş bir etki oluşturduğunu belirtti.

#3
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Yarar, özellikle Hayfa ve Tel Aviv gibi büyük şehirlerin hedef alınmasının doğrudan şehir hayatını etkilediğini söyledi.

#4
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

İsrail’de yaşanan hasarın kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Yarar, “İsrail bunu çok iyi gizleyebiliyor. Vurulan yerlerle ilgili kaç tane görüntü gördünüz? Kaç tane yıkılan binanın fotoğrafı yayınlandı? İsrail televizyonlarında vurulan hedeflere dair görüntüleri görebiliyor musunuz? Kurtarma faaliyetlerini bile göstermiyorlar.” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Yarar, saldırıların sadece füze sayısı üzerinden değerlendirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “İran 100 füze attı, şu kadarı isabet etti diye konuşuluyor. Ama asıl mesele bu füzelerin ne kadarlık bir alanda nasıl bir etki oluşturduğu.” dedi. İsrail’in küçük coğrafyası nedeniyle yapılan her saldırının şehir hayatını doğrudan etkilediğini belirten Yarar, bu nedenle saldırıların etkisinin düşünüldüğünden daha büyük olabileceğini ifade etti.

#6
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Yarar, bölgedeki bazı ülkelerde saldırı görüntülerinin paylaşılmasına da ciddi kısıtlamalar getirildiğini söyledi. Özellikle Dubai’de saldırı görüntüsü yayımlayanlara ağır cezalar verildiğini belirten Yarar, bu konuda da dikkat çeken bir örnek verdi.

#7
Foto - Mete Yarar saklanan büyük gerçeği açıkladı: Bunları yayınlatmıyorlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde saldırı görüntülerini paylaşanlara 50 bin dolar para cezası ve sınır dışı edilme yaptırımı uygulandığını ifade eden Yarar, bu nedenle kamuoyuna çok az görüntü yansıdığını dile getirdi. Kaynak: Yeni Şafak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
