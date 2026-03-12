  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı

Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle ticaret büyüyor. Geride bıraktığımız sene Rusya'nın Türkiye'ye bir sektördeki ihracatı 12 milyon tonun üzerine çıktı.

Foto - Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı

Federal Agroexport Merkezi, uzman değerlendirmelerine dayandırdığı verilerle Interfaks’a yaptığı açıklamada Rusya’nın 2025 yılında Türkiye’ye tarım sanayi kompleksi (APK) ürünleri ihracatının 3,8 milyar dolara ulaştığını, bunun 2024 yılına göre yüzde 9 artış anlamına geldiğini bildirdi.

Foto - Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı

Miktar bazında ihracat 12 milyon tonu aştı. Bu göstergedeki değişim paylaşılmadı. Geçen yıl en yüksek gelir yaklaşık 1,2 milyar dolarla buğday ihracatından elde edildi. Ayçiçek yağı sevkiyatı 1,1 milyar doların üzerinde, kepek sevkiyatı ise yaklaşık 322 milyon dolar oldu. İlk beşte ayrıca baklagiller 296 milyon dolarla, küspe ve şrot ise 178 milyon dolarla yer aldı.

Foto - Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı

En yüksek artış hızı pirinç sevkiyatında görüldü: 2024 yılında 16 bin dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 8,8 milyon dolara yükseldi. Bunun büyük bölümünü kabuğu soyulmuş pirinç oluşturdu. Ayrıca keten tohumu ihracatı 14 kat, melas ihracatı 2,9 kat, arpa ihracatı ise 2,7 kat arttı.

Foto - Rusya'yı havalara uçuran 'Türkiye' gelişmesi: 12 milyon tonun üzerine çıktı

Rusya’dan Türkiye’ye değer bazında en yüksek tarım ihracatı 2022 yılında 5 milyar doların üzerinde kaydedildi. Kaynak: Gazetemru

