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Sağlık
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İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

2024-02-28 15:27:10
İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Yaza birkaç ay kala kilo vermek isteyenler, zayıflama yöntemlerini araştırmaya başladı. Kalın ve bol kıyafetlerin daha çok tercih edildiği, evlerde daha fazla zaman geçirildiğimiz kış günlerinde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşabiliyoruz. Abur cuburlar, gece atıştırmalıkları, düzensiz uyku gibi faktörler sağlıksız beslenmeye yol açarak kilo artışına neden olabiliyor. Yaz aylarında ise fit bir görünüme kavuşmak için şimdiden önlem almak önem taşıyor. İşte Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifini verdiği yöntem...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

İbrahim Saraçoğlu'nun özel bir tarifi olan maydanoz, limon, sarımsak kürü, kalp ve damar hastalıkları için mükemmel bir kürdür. Bu kür özellikle kalp damarlarına iyi gelerek kalbin daha sağlıklı olmasını sağlarken, kilo ve yağ kaybını da destekler. İşte kilo vermenizi kolaylaştıracak tarif...

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Maydanoz, limon, sarımsak kürünün yapılışı oldukça basittir. İşte adım adım tarif: Malzemeler: -12 adet taze maydanoz -1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz) -Yarım su bardağı su -2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Yapılışı: -Maydanozları yıkayın ve ince ince doğrayın ya da robotta çekin. -Sarımsağı soyun ve ezin. -Ezilmiş sarımsak ve doğranmış maydanozu bir kapta karıştırın. -Üzerine yarım su bardağı su ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin. -Karışımı iyice karıştırın.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Sarımsak ve maydanoz kürünü uygulamak için gece yatmadan önce hazırladığınız karışımı tüketin ve üzerine 1 bardak su için. Bu kürü 9 gün boyunca uygulayın ve ardından 2 hafta ara verin. İstenilen kiloya ulaşıncaya kadar kürü tekrarlayabilirsiniz.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Sarımsak ve limon suyu kürü, birçok farklı sağlık sorununa faydalı olarak ön plana çıkıyor ve adeta bir şifa deposu olarak görülüyor. Bu kür, damar sertliklerinden kolesterol düşürülmesine kadar birçok alanda yardımcı olabiliyor, bu yüzden dikkatle takip edilmesi tavsiye ediliyor.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Sarımsak ve limon suyu kürünün faydaları arasında şunlar sayılabilir: -Damar iltihaplarının tedavisine yardımcı olabilir. -Damar tıkanıklıklarının açılmasında etkili olabilir. -Damar sertliklerine karşı koruyucu olabilir. -Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

-Zararlı yağların yakılmasına yardımcı olabilir. -Kalp krizi riskini azaltarak kalbin güçlenmesine katkıda bulunabilir. -Kireçlenmeyi önlemeye yardımcı olabilir. -Eklem yüzeylerinin yenilenmesine destek olabilir…

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