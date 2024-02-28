2024-02-28 15:27:10 İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…
Yaza birkaç ay kala kilo vermek isteyenler, zayıflama yöntemlerini araştırmaya başladı. Kalın ve bol kıyafetlerin daha çok tercih edildiği, evlerde daha fazla zaman geçirildiğimiz kış günlerinde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşabiliyoruz. Abur cuburlar, gece atıştırmalıkları, düzensiz uyku gibi faktörler sağlıksız beslenmeye yol açarak kilo artışına neden olabiliyor. Yaz aylarında ise fit bir görünüme kavuşmak için şimdiden önlem almak önem taşıyor. İşte Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifini verdiği yöntem...