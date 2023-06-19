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Sağlık
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İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

2023-06-19 12:37:25
İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

Büyük tıp alimi İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kemik ağrılarına çok iyi geldiği ifade edilen kuyruk yağının birbirinden farklı faydalarını ilk defa duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Türk ve İslam aleminin en büyük tıp alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın geçmiş yıllardaki tedavileri günümüzde dahi kullanılmaya devam ediliyor. İbn-i Sina'nın en çok önem verdiği tedavi yöntemlerinden biri olan kuyruk yağını dize sürme yöntemi ise hala birçok kişi tarafından bilinmiyor.

#1
Foto - İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

İbni Sina'nın kemik düzeltici yağı tavsiye edilen yağ kuyruğu eritilerek dizlere sürülerek çok fayda sağlıyor. Peki kuyruk yağının başka ne faydaları var? İşte kuruk yağının birbirinden müthiş diğer faydaları...  Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir. Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir. Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır. Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir. Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir. Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir. Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir. Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi.

#4
Foto - İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

Kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz. Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir. Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır. Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!

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