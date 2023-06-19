İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmeziydi... Herkes kolayca ulaşabilir! Eritip dize sürüp bekleyeceksiniz! Şoke eden sonuç

Büyük tıp alimi İbn-i Sina'nın bile vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kemik ağrılarına çok iyi geldiği ifade edilen kuyruk yağının birbirinden farklı faydalarını ilk defa duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Türk ve İslam aleminin en büyük tıp alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın geçmiş yıllardaki tedavileri günümüzde dahi kullanılmaya devam ediliyor. İbn-i Sina'nın en çok önem verdiği tedavi yöntemlerinden biri olan kuyruk yağını dize sürme yöntemi ise hala birçok kişi tarafından bilinmiyor.