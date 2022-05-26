İbn-i Sina'dan beyaz saçlar için binlerce yıllık reçete!

Dünya çapında üne sahip olan İbn-i Sina, binlerce yıl önce yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İnsanlığa faydalı her bilgiyi not alarak günümüze aktaran İbn-i Sina, birçok soruna olduğu gibi günümüzde insanları kadın erkek demeden en çok kafasına taktığı sorunlardan biri olan saç beyazlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.