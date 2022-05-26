2022-05-26 19:25:02 İbn-i Sina'dan beyaz saçlar için binlerce yıllık reçete!
İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı sağlıkla ilgili muhteşem tespitleri.
İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı sağlıkla ilgili muhteşem tespitleri.
Saç beyazlaması bazı insanlar için en büyük sorunlardan biridir.
Dünya çapında üne sahip olan İbn-i Sina, binlerce yıl önce yazdığı reçetelerle günümüze ışık tutuyor. İnsanlığa faydalı her bilgiyi not alarak günümüze aktaran İbn-i Sina, birçok soruna olduğu gibi günümüzde insanları kadın erkek demeden en çok kafasına taktığı sorunlardan biri olan saç beyazlamasıyla ilgili tavsiyelerde bulunuyor.
Bu rahatsız edici durumu her gün aç karnına yediğiniz sarımsak sayesinde son verebilirsiniz.
40 Gün boyunca aç karnına bir diş sarımsak yutacaksınız.
Son yıllarda gittikçe daha erken yaşlarda görünmeye başlayan erken saç beyazlamasıyla ilgili dünya çapında Tıbbın Babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın binlerce yıl öncesinden etkili bir formülü var. İbn-i Sina saç beyazlamasıyla ilgili verdiği doğal yağlardan oluşan formülünü hemen deneyebilirsiniz.
İşte İbn-i Sina'nın önerileri...
KARASAKIZ - Karasakız, Trakya bölgesinde yetişen kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bozcaada'da kuntra olarak bilinir.
SICAK YAĞLAR (KATRAN) - Katran Türkiye’nin birçok bölgesinde yetişir. Katran doğadan gelen mucizevî bir bitkidir. Dahili ve harici kullanım ile birçok faydasının görüldüğü katran yağı son derece etkili bir yöntemdir. En önemli başat özelliği antiseptik, antiparaziter, antibakteriyeldir.
KEÇİBOYNUZU YAĞI - Besleyici değeri oldukça yüksek olan keçiboynuzu, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen bir meyvedir. Keçiboynuzunun içerisinde bulunan vitamin ve bileşenler nedeniyle güçlü bir besin kaynağıdır.
ÇÖREK OTU YAĞI - Türk mutfağında sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının pek çok faydası bulunuyor. Vücuttaki birçok sisteme iyi gelen ve hastalıklarla mücadelede rol oynayan çörek otu ve çörek otu yağına talep de gün geçtikçe artıyor.
BAN OTU YAĞI - Ban otu yağı hem saç çıkarıcı hem de saç beyazlamayı önleyen özelliğiyle ön plana çıkmaktadır.
YABANİ ZEYTİNYAĞI - Delice zeytinyağı, doğal yollardan üretilen organik bir zeytinyağı çeşididir. Delice zeytinyağı, zeytinyağı türleri arasında en çok bilinen ve en doğal zeytinyağı türlerinden biridir. Delice zeytinyağının faydaları özellikle hücre yenilenmesine yöneliktir. Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamaktadır.
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