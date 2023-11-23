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İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

2023-11-23 08:18:59
İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

İbn-i Sina günümüzde en değerli besin ve sebze olan sarımsak-bal ikilisini ilaçlarında kullanmış döneminin ileri gelenlerini, halkı bu karışımlarla iyileştirmiş. İbn-i Sina sarımsağı pişirmeyi ya da balla karıştırmayı tavsiye ediyor. Bunun nedenini detaylıca haberimizde açıkladık. İşte döneminin hükümdarlarından çocuklarına kadar 7'den 70'e herkese şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak reçetesi...

#1
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

Sarımsak ve bal ikilisinin değerini hepimiz biliyoruz. Biri antibiyotik diğeri virüs savar. İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı kitabında sarımsağı pişirmeyi ya da balla karıştırarak tüketmeyi tavsiye ediyor. Peki, ama neden?

#2
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

Döneminin birçok emir, sultan, hükümdarın tedavisi için reçete yazan İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında sarımsağın güçlü etkilerinden bahsediyor. Modern tıbba örnek olan İbn-i Sina sebzelerin, bitkilerin, meyvelerin ve besinlerin hiç bilinmeyen kullanım alanlarını denemiş ve bunları not almış. İşte şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak önerileri...

#3
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

SARIMSAĞI PİŞİRMEK DİŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR Pişmiş sarımsaktan yapılan gargara diş ağrılarını giderir.

#4
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

İBN-İ SİNA'NIN DİĞER SARIMSAK ÖNERİLERİ Sarımsak yabani naneyle pişirilip içilirse ve cilde sürülürse bitleri öldürür.

#5
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

Dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgamı söker.

#6
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

Hamileler ve hastalığı olanlar doktoruna danışmadan denememelidir.

#7
Foto - İbn-i Sina sarımsakla ilgili bin yıl önce uyarmış! Balla sarımsağı karıştırınca bakın ne oluyor

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