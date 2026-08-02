İBB AK Parti’ye mi geçiyor? “DEM Parti” detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal
CHP içindeki çalkantılar ve belediye düzeyindeki istifalar devam ederken, TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ferhat Murat İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çarpıcı bir ihtimali masaya yatırdı. İBB Meclisindeki en az 17 DEM Partili üyenin "kent uzlaşısı" kapsamında bulundukları CHP sıralarından ayrılarak kendi gruplarını kuracağını belirten Murat, bu durumun dengeleri kökten sarsabileceğini söyledi. Olası yargı süreçleri ve meclisteki bu ayrılıkların İBB yönetiminin el değiştirmesi ihtimalini doğurabileceği konuşuluyor.