İBB AK Parti’ye mi geçiyor? “DEM Parti” detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

Murat, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: DEM Parti ayrılıyor, kendi grubunu kuruyor. DEM Partinin CHP sıralarında kent uzlaşısı kapsamında verilen meclis üyeleri vardı. En az 17 kişi ayrılıyor. Bunun üzeri de olabilir." CHP'den ayrılarak kurulan Yeni Partiyle ilgili detayı da paylaşan Murat şunları söyledi: "Yeni Parti'ye geçişler olacak ama en az 30 ila 40 arasında, bana söylenen, CHP'de kalacak meclis üyesi var. Ne CHP ne Yeni Parti diyen 10 ila 15 arasında meclis üyesi var. 2 tane de bağımsız var. Yeni Partiye bu geçişler söz konusu olursa ki önümüzdeki dönemde İBB'de AK Parti'ye başka geçecek meclis üyeleri de var. Belediye başkanlarının geçmesinden bağımsız olarak söylüyorum.