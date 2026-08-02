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İBB AK Parti’ye mi geçiyor? "DEM Parti" detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

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İBB AK Parti’ye mi geçiyor? “DEM Parti” detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

CHP içindeki çalkantılar ve belediye düzeyindeki istifalar devam ederken, TGRT Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ferhat Murat İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çarpıcı bir ihtimali masaya yatırdı. İBB Meclisindeki en az 17 DEM Partili üyenin "kent uzlaşısı" kapsamında bulundukları CHP sıralarından ayrılarak kendi gruplarını kuracağını belirten Murat, bu durumun dengeleri kökten sarsabileceğini söyledi. Olası yargı süreçleri ve meclisteki bu ayrılıkların İBB yönetiminin el değiştirmesi ihtimalini doğurabileceği konuşuluyor.

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Foto - İBB AK Parti’ye mi geçiyor? "DEM Parti" detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

CHP'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının yanında parti içi fikir ayrılıkları bölünmenin belediye başkanları düzeyinde de sürmesine neden oluyor. Dün 3 CHP'li isim daha AK Partiye katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Aslan artık AK Parti çatısı altında yöneticilik yapacak.

#2
Foto - İBB AK Parti’ye mi geçiyor? "DEM Parti" detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Ferhat Murat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yaşanacak değişimi duyurarak İBB'nin de AK Partiye geçme ihtimaline dikkat çekti. İBB Meclisindeki üye dağılımını hatırlatan Murat "Cumhur İttifakı İBB Meclisinde 135 üyeye sahip. Bunun 127'si AK Partili, 6'sı MHP'li, 2 tanesi de Büyük Birlik Partisi üyesi. 180 tane de CHP'li belediye meclis üyesi vardı." dedi.

#3
Foto - İBB AK Parti’ye mi geçiyor? "DEM Parti" detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

Murat, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: DEM Parti ayrılıyor, kendi grubunu kuruyor. DEM Partinin CHP sıralarında kent uzlaşısı kapsamında verilen meclis üyeleri vardı. En az 17 kişi ayrılıyor. Bunun üzeri de olabilir." CHP'den ayrılarak kurulan Yeni Partiyle ilgili detayı da paylaşan Murat şunları söyledi: "Yeni Parti'ye geçişler olacak ama en az 30 ila 40 arasında, bana söylenen, CHP'de kalacak meclis üyesi var. Ne CHP ne Yeni Parti diyen 10 ila 15 arasında meclis üyesi var. 2 tane de bağımsız var. Yeni Partiye bu geçişler söz konusu olursa ki önümüzdeki dönemde İBB'de AK Parti'ye başka geçecek meclis üyeleri de var. Belediye başkanlarının geçmesinden bağımsız olarak söylüyorum.

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Foto - İBB AK Parti’ye mi geçiyor? "DEM Parti" detayı ortaya çıktı! İşte ortalığı yangın yerine çevirecek o ihtimal

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan bir tanesinin hükmü kesinleştiğinde İBB'de seçim yapmak, yani başkan vekili değil başkan seçmek zaruri hale gelecek. Dolayısıyla Yeni Parti'nin CHP'nin içerisinden ayrılması, CHP'nin kendi adayını çıkarması, DEM Partinin ne yapacağı şu an için bilinmiyor. AK Partinin tekrar İBB'yi alma ihtimalini karşımıza çıkartabilir mi bilmiyorum ama bu da dair bir çalışma var."

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