Guillaume Scheurer'ten Türkiye'ye ses getirecek teklif: Gelin güçlerimizi birleştirelim

İsviçre ve Türkiye'deki araştırmacılar ile şirketler arasındaki ortak girişimlerin artırılmasını istediklerini belirten Scheurer, "İsviçreli ve Türk araştırmacılar ile şirketler arasında daha fazla ortak girişim görmek isterim. İsviçre, inovasyon alanında öncü konumda, dünya çapında önde gelen araştırma kuruluşlarına ve güçlü bir temiz teknoloji sektörüne sahip. Türkiye ise uygulamaya dönük bilgi birikimine ve büyüyen teknoloji ve enerji sektörlerine sahip. Bu güçlü yönlerin bir araya getirilmesi, teknoloji alanında değerli işbirliklerinin, ortak pilot projelerin veya araştırma ortaklıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilir." diye konuştu. Scheurer, COP31 sürecinde iki ülkenin ortak ilgi alanlarının somut işbirliklerine dönüştürülmesi için fırsatlar oluşmasını umduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanları, elektrik ekipmanları ve batarya üretiminde giderek artan kapasitesi, İsviçreli şirketlerin temiz teknoloji ürünlerine yönelik tedarik zincirlerini çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla birlikte bu konu İsviçre açısından daha da önemli hale geldi. Ayrıca Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını büyük ölçekte başarıyla hayata geçirdi. Türkiye'nin bu alandaki deneyimi ve süreçte edindiği tecrübeler, yenilenebilir enerji üretimini artırmaya çalışan İsviçre açısından da faydalı olabilir."