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Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

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Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirasına yönelik tartışmalara sürerken, Hülya Koçyiğit’den konuya ilişkin bir değerlendirme geldi. Koçyiğit, mirastan pay kapma yarışında olan kişilere seslenerek bütün mirasını Jülide Kural’a bırakan İnanr’ın kararına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

#1
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Kadir İnanır’ın 26 Haziran’daki vefatının ardından günlerdir merakla beklenen mal varlığı tartışmalarında vasiyetin açılacağı davanın 17 Aralık’a ertelenmesiyle birlikte Kadir İnanır'ın tüm mirasını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural’a bıraktığı resmiyet kazandı.

#2
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Kadir İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; İnanır’ın üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.

#3
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Sanatçının aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenildi. İnanır'ın mirasçılarından son istek olarak vasiyetine uymalarını rica ettiği de söylendi.

#4
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

"BİZE BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ" Ancak Kadir İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır, hem oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarına hem de vasiyette yapılan değişikliklere dikkat çekerek şöyle konuşmuştu: “Biraz kafa karıştıran bir durum ama dediğim gibi sorunu vardı Kadir dayımın. Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, kuzenlerimin 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur? Söylüyorum Türk hukuku da var, Allah'ın adaleti de var.” Ardından bir açıklama daha yapan Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti… Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” demişti.

#5
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

"MİRASI İSTEDİĞİNE BIRAKABİLİR" 2. Sayfa'nın haberine göre; İnanır'ın diğer yeğenleri Hüseyin ve Cevahir Önder de son olarak "Mirası istediğine bırakabilir. Burada hukukun ne diyeceği önemli. Bizi miras ilgilendirmiyor. Bize bir tebligat geldi ve gittik. Ben bir hak talep etmeyeceğim ama hukuk bana bir hak veriyorsa alırım, niye almayayım dayımdan?" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

"SAYGI DUYMAK LAZIM" Tüm bu tartışmalar sonrası Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit de dün akşam katıldığı etkinlikte Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

#7
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Koçyiğit, "Bu ne yazık ki ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce de birçok sanatçının ardından buna benzer durumlar oldu. Bunlar üzücü ve keşke olmasa dediğimiz şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım. Bunun daha fazla üstüne gitmemek lazım" dedi.

#8
Foto - Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Koçyiğit, sorular üzerine kendisinin bir vasiyetname yazmadığını da ifade etti.

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