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Huzur arayanların adresi: Şirince

  • Selçuk'a 8 km mesafedeki dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulmuş, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleri ile Şirince, şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor.

  • Eski bir Rum yerleşim yeri olan Şirince, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

  • Bakım ve onarımları tamamlanan beyaz konaklarıyla Şirince, Orta Ege'de varlığını sürdüren turizm noktalarının başında geliyor.

  • Şirince'nin eski isimleri Kırkınca ve Çirkince olarak biliniyor.

  • Güzelliğinin aksine Çirkince adının Şirince'ye değiştirilmesi, Cumhuriyetin ilk yıllarından Vali Kazım Dirik'in talimatı ile gerçekleşiyor.

  • 1923'te Türkiye - Yunanistan Nüfus Mübadelesinin ardından mübadillere iskan edilen Şirince'de günümüzde mübadillerin torunları yaşıyor.

  • Turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı Şirince'de dar sokaklarda kurulan alışveriş tezgahlarında kadınlar, yöresel ürünler ile geleneksel el sanatlarıyla ilgili ürünler satarak ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyor.

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